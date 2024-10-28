Харьков частично был без света из-за удара РФ: электроснабжение возобновили

Энергетики вернули свет потребителям, которые были обесточены из-за обстрела Шевченковского и Салтовского районов Харькова вечером 27 октября.

Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», в Шевченковском районе без света были 260 частных домов. Там обломки оборвали сетевые провода ПЛ 0,4 кВ, а также были повреждены ответвления в жилые дома и электроопоры.

«Точечные обесточивания из-за повреждения приборов учета будут устранены в ближайшее время», — отметил начальник Северного РЭС Игорь Дыряев.

В результате «прилета» в Салтовском районе пострадала воздушная линия 0,4 кВ, добавили энергетики. Были обесточены пять одноэтажных, десять двухэтажных и один трехэтажный дома. Без света осталось 57 потребителей. Сейчас все они запитаны.