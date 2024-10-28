Харьков частично был без света из-за удара РФ: электроснабжение возобновили
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
Энергетики вернули свет потребителям, которые были обесточены из-за обстрела Шевченковского и Салтовского районов Харькова вечером 27 октября.
Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», в Шевченковском районе без света были 260 частных домов. Там обломки оборвали сетевые провода ПЛ 0,4 кВ, а также были повреждены ответвления в жилые дома и электроопоры.
«Точечные обесточивания из-за повреждения приборов учета будут устранены в ближайшее время», — отметил начальник Северного РЭС Игорь Дыряев.
В результате «прилета» в Салтовском районе пострадала воздушная линия 0,4 кВ, добавили энергетики. Были обесточены пять одноэтажных, десять двухэтажных и один трехэтажный дома. Без света осталось 57 потребителей. Сейчас все они запитаны.
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 14:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики вернули свет потребителям, которые были обесточены из-за обстрела Шевченковского и Салтовского районов Харькова вечером 27 октября.".