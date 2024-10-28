Live
  • Пн 28.10.2024
  • Харків  +8°С
  • USD 41.31
  • EUR 44.71

Синєгубов: 21 людина постраждала за добу через обстріли РФ. Зруйновані будинки

Події 09:11   28.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов: 21 людина постраждала за добу через обстріли РФ. Зруйновані будинки скриншот

Вранці 28 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки ударів РФ по Харкову та області.

За даними Синєгубова, вночі о 03:17 ворог обстріляв лісопаркову зону в Харкові. Зафіксували влучання в землю, постраждалих немає. До цього, о 02:18, росіяни вдарили по дев’ятиповерхівці – поранені сім людей, частково зруйновані стіни на дев’ятому поверсі.

20:45 Харків. Обстріл з влучанням у господарчу споруду. Пошкоджено 21 приватний будинок та 4 автомобілі. Постраждали 6 людей. 20:40 Харків. Влучання КАБ у відкриту ділянку місцевості на території приватного домоволодіння. Частково зруйновано приватні житлові будинки, пошкоджено прибудинкові споруди, готель, багатоквартирний житловий будинок, адмінбудівлю“, – повідомив Синєгубов.

Також вночі “прилетіло” по Чугуєву – там горіла господарська споруда. Постраждали вісім людей, серед них – п’ятеро дітей, уточнив начальник ХОВА.

Читайте також: Новини Харкова – головне за 28.10: вночі «прилетіло» по Харкову, 7 поранених

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Чим уночі била РФ по Харкову та Чугуєву, розповіли у прокуратурі (відео)
Чим уночі била РФ по Харкову та Чугуєву, розповіли у прокуратурі (відео)
28.10.2024, 09:40
Чи буде тепло на Олексіївці: у «ХТМ» розповіли, як готують район до холодів
Чи буде тепло на Олексіївці: у «ХТМ» розповіли, як готують район до холодів
17.09.2024, 12:09
Синєгубов: 21 людина постраждала за добу через обстріли РФ. Зруйновані будинки
Синєгубов: 21 людина постраждала за добу через обстріли РФ. Зруйновані будинки
28.10.2024, 09:11
ISW: РФ намагається закріпитися біля Оскола та штурмувати Куп’янськ-Вузловий
ISW: РФ намагається закріпитися біля Оскола та штурмувати Куп’янськ-Вузловий
28.10.2024, 08:55
Сьогодні 28 жовтня: яке свято та день в історії
Сьогодні 28 жовтня: яке свято та день в історії
28.10.2024, 06:00
Новини Харкова – головне за 28.10: “прильоти” по Харківщині, 21 постраждалий
Новини Харкова – головне за 28.10: “прильоти” по Харківщині, 21 постраждалий
28.10.2024, 09:49

Новини за темою:

09:11
Синєгубов: 21 людина постраждала за добу через обстріли РФ. Зруйновані будинки
08:19
РФ продовжує атакувати: 24 бої за добу було на Харківщині – Генштаб
17:00
Війська РФ активно йшли на позиції оборонців на Куп’янському напрямку – ГШ
09:01
Ворог атакував 14 разів і активно бив з авіації на Куп’янському напрямку – ГШ
13:47
Пів сотні КАБів скинув ворог на Харківщину за добу: «це антирекорд» – Тимошко

Ви читали новину: «Синєгубов: 21 людина постраждала за добу через обстріли РФ. Зруйновані будинки»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 09:11;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 28 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки ударів РФ по Харкову та області.".