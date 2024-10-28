Синєгубов: 21 людина постраждала за добу через обстріли РФ. Зруйновані будинки

Вранці 28 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки ударів РФ по Харкову та області.

За даними Синєгубова, вночі о 03:17 ворог обстріляв лісопаркову зону в Харкові. Зафіксували влучання в землю, постраждалих немає. До цього, о 02:18, росіяни вдарили по дев’ятиповерхівці – поранені сім людей, частково зруйновані стіни на дев’ятому поверсі.

“20:45 Харків. Обстріл з влучанням у господарчу споруду. Пошкоджено 21 приватний будинок та 4 автомобілі. Постраждали 6 людей. 20:40 Харків. Влучання КАБ у відкриту ділянку місцевості на території приватного домоволодіння. Частково зруйновано приватні житлові будинки, пошкоджено прибудинкові споруди, готель, багатоквартирний житловий будинок, адмінбудівлю“, – повідомив Синєгубов.

Також вночі “прилетіло” по Чугуєву – там горіла господарська споруда. Постраждали вісім людей, серед них – п’ятеро дітей, уточнив начальник ХОВА.