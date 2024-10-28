Вночі РФ вдарила по багатоповерхівці в Харкові, семеро людей постраждали
Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР
Вибухи в Харкові пролунали близько 02:13.
Про те, що в Харкові пролунала серія вибухів, повідомив о 02:13 мер Ігор Терехов.
Після цього начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців залишатися в укриттях.
Незабаром стало відомо, що ворог ударив по дев’ятиповерхівці в Холодногірському районі. За даними мера, через обстріл у будинку почалася пожежа.
Вже вранці Терехов уточнив, що наразі відомо про сімох постраждалих, серед них – 16-річна дівчина.
На місці досі працюють компетентні служби, волонтери, аварійно-рятувальні роботи продовжуються, додав мер.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 07:08;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи в Харкові пролунали близько 02:13. ".