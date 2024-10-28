Вночі РФ вдарила по багатоповерхівці в Харкові, семеро людей постраждали

Вибухи в Харкові пролунали близько 02:13.

Про те, що в Харкові пролунала серія вибухів, повідомив о 02:13 мер Ігор Терехов.

Після цього начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців залишатися в укриттях.

Незабаром стало відомо, що ворог ударив по дев’ятиповерхівці в Холодногірському районі. За даними мера, через обстріл у будинку почалася пожежа.

Вже вранці Терехов уточнив, що наразі відомо про сімох постраждалих, серед них – 16-річна дівчина.

На місці досі працюють компетентні служби, волонтери, аварійно-рятувальні роботи продовжуються, додав мер.