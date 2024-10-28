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Вночі РФ вдарила по багатоповерхівці в Харкові, семеро людей постраждали

Події 07:08   28.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вночі РФ вдарила по багатоповерхівці в Харкові, семеро людей постраждали Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР

Вибухи в Харкові пролунали близько 02:13. 

Про те, що в Харкові пролунала серія вибухів, повідомив о 02:13 мер Ігор Терехов. 

Після цього начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців залишатися в укриттях. 

Незабаром стало відомо, що ворог ударив по дев’ятиповерхівці в Холодногірському районі. За даними мера, через обстріл у будинку почалася пожежа. 

Вже вранці Терехов уточнив, що наразі відомо про сімох постраждалих, серед них – 16-річна дівчина. 

На місці досі працюють компетентні служби, волонтери, аварійно-рятувальні роботи продовжуються, додав мер.

Читайте також: Вибухи у Харкові: КАБи впали у двох районах, четверо постраждалих (відео)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 07:08;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи в Харкові пролунали близько 02:13. ".