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Били з РСЗВ “Торнадо-С”: вночі РФ обстріляла Чугуєва, є поранені (оновлено)

Події 07:33   28.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Били з РСЗВ “Торнадо-С”: вночі РФ обстріляла Чугуєва, є поранені (оновлено) Ілюстративне фото, джерело – Kesu01/Depositphotos

Вибухи в Чугуєві пролунали о 03:17 – росіяни вдарили по Чугуєву з РСЗВ “Торнадо-С”. 

Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, “прилетіло” по приватному будинку.

Одне з влучань зафіксували на території приватного домоволодіння у Чугуєві, зруйновано господарчу споруду“, – написав Синєгубов.

Тим часом у ГУ Нацполіції на Харківщині уточнили, що внаслідок “прильоту” є постраждалі.

По медичну допомогу звернулися двоє цивільних людей. У них гостра реакція на стрес. Також медичної допомоги потребувала родина в іншому домоволодінні. У чоловіка уламкові поранення нижньої кінцівки склом, у жінки та чотирьох дітей — гостра реакція на стрес. Медична допомога надана на місці“, – додали в поліції.

Правоохоронці написали, що на місці обстрілу працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки. Вони опитують свідків та постраждалих, документують чергові воєнні злочини росіян.

Оновлено о 07:57. Міська голова Чугуєва Галина Мінаєва повідомила, що внаслідок обстрілу постраждали четверо дітей.

“В результаті цієї варварської акції маємо численну кількість постраждалих, в тому числі дітей 1, 6, 10 та 12 років. Також наслідками обстрілу є пошкодження житла та майна наших земляків”, – написала Мінаєва.

Фото: Галина Мінаєва/Telegram
Фото: Галина Мінаєва/Telegram

Читайте також: Вночі РФ вдарила по багатоповерхівці в Харкові, семеро людей постраждали

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 07:33;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи в Чугуєві пролунали о 03:17 – росіяни вдарили по Чугуєву з РСЗВ “Торнадо-С”. ".