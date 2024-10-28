Били з РСЗВ “Торнадо-С”: вночі РФ обстріляла Чугуєва, є поранені (оновлено)
Вибухи в Чугуєві пролунали о 03:17 – росіяни вдарили по Чугуєву з РСЗВ “Торнадо-С”.
Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, “прилетіло” по приватному будинку.
“Одне з влучань зафіксували на території приватного домоволодіння у Чугуєві, зруйновано господарчу споруду“, – написав Синєгубов.
Тим часом у ГУ Нацполіції на Харківщині уточнили, що внаслідок “прильоту” є постраждалі.
“По медичну допомогу звернулися двоє цивільних людей. У них гостра реакція на стрес. Також медичної допомоги потребувала родина в іншому домоволодінні. У чоловіка уламкові поранення нижньої кінцівки склом, у жінки та чотирьох дітей — гостра реакція на стрес. Медична допомога надана на місці“, – додали в поліції.
Правоохоронці написали, що на місці обстрілу працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки. Вони опитують свідків та постраждалих, документують чергові воєнні злочини росіян.
Оновлено о 07:57. Міська голова Чугуєва Галина Мінаєва повідомила, що внаслідок обстрілу постраждали четверо дітей.
“В результаті цієї варварської акції маємо численну кількість постраждалих, в тому числі дітей 1, 6, 10 та 12 років. Також наслідками обстрілу є пошкодження житла та майна наших земляків”, – написала Мінаєва.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи в Чугуєві пролунали о 03:17 – росіяни вдарили по Чугуєву з РСЗВ “Торнадо-С”. ".