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Росіяни вдень вдарили КАБом по Харкову – поліція

Події 14:51   23.04.2024
Вікторія Яковенко
Росіяни вдень вдарили КАБом по Харкову – поліція

Сьогодні, 23 квітня, вдень армія РФ вдарила керованою авіабомбою по Харкову, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Керована авіабомба потрапила в землю на території приватного сектору. Пошкоджені п’ять приватних будинків та два автомобілі. Інформація про постраждалих не надходила», – зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, вибухи лунали у Харкові близько 13:50. Мер Харкова Ігор Терехов закликав мешканців бути обережними, голова ХОВА Олег Синегубов підтверджував, що окупанти завдають ударів. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав мешканців регіону про загрозу ударів КАБ. Пізніше Синегубов уточнив, що росіяни вдарили у приватний сектор Салтівського району. Інформації щодо постраждалих не було.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 14:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 23 квітня, вдень армія РФ вдарила керованою авіабомбою по Харкову, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.".