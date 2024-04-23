Россияне днем ударили КАБом по Харькову – полиция
Сегодня, 23 апреля, днем армия РФ ударила управляемой авиабомбой по Харькову, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Управляемая авиабомба попала в землю на территории частного сектора. Повреждены пять частных домов и два автомобиля. Информация о пострадавших не поступала», — отметили правоохранители.
Напомним, взрывы звучали в Харькове около 13:50. Мэр Харькова Игорь Терехов призывал жителей быть осторожными, глава ХОВА Олег Синегубов подтверждал, что оккупанты наносят удары. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал жителей региона об угрозе ударов КАБ. Позже Синегубов уточнил, что россияне ударили по частному сектору Салтовского района. Информации о пострадавших не было.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: КАБ, обстрел, полиция, пострадали, ударили, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Россияне днем ударили КАБом по Харькову – полиция»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 14:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 23 апреля, днем армия РФ ударила управляемой авиабомбой по Харькову, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".