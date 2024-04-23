Россияне днем ударили КАБом по Харькову – полиция

Сегодня, 23 апреля, днем армия РФ ударила управляемой авиабомбой по Харькову, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Управляемая авиабомба попала в землю на территории частного сектора. Повреждены пять частных домов и два автомобиля. Информация о пострадавших не поступала», — отметили правоохранители.

Напомним, взрывы звучали в Харькове около 13:50. Мэр Харькова Игорь Терехов призывал жителей быть осторожными, глава ХОВА Олег Синегубов подтверждал, что оккупанты наносят удары. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал жителей региона об угрозе ударов КАБ. Позже Синегубов уточнил, что россияне ударили по частному сектору Салтовского района. Информации о пострадавших не было.