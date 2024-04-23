В Харькове были слышны взрывы: информация Терехова и Синегубова

Около 13:50 в Харькове раздались взрывы.

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал жителей быть осторожными.

Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал жителей региона об угрозе ударов КАБ и призывал быть в укрытиях.

Быть в укрытиях призвал и начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

В воздушных силах ВСУ сообщали об активности вражеской тактической авиации.