У Харкові було чутно вибухи: інформація Терехова і Синєгубова

Близько 13:50 у Харкові пролунали вибухи.

Мер Харкова Ігор Терехов закликав жителів бути обережними.

Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав жителів регіону про загрозу ударів КАБами та закликав бути в укриттях.

Бути в укриттях закликав і начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації.