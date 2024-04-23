Взрывы звучали в Харькове: РФ ударила по частному сектору на Салтовке

Мэр Харькова Игорь Терехов и глава ХОВА Олег Синегубов сообщили первые подробности после взрывов, которые слышали в городе.

«Один «прилет» в частный сектор. Поврежден авто и частный дом. Относительно пострадавших и места другого прилета информация уточняется», — написал Терехов.

Синегубов уточнил, что россияне ударили по частному сектору Салтовского района. Повреждены забор, окна, дом и автомобиль. На данный момент пострадавших нет.

Напомним, взрывы звучали в Харькове около 13:50. Мэр Харькова Игорь Терехов призывал жителей быть осторожными, глава ХОВА Олег Синегубов подтверждал, что оккупанты наносят удары. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал жителей региона об угрозе ударов КАБ.