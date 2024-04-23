Взрывы звучали в Харькове: РФ ударила по частному сектору на Салтовке
Мэр Харькова Игорь Терехов и глава ХОВА Олег Синегубов сообщили первые подробности после взрывов, которые слышали в городе.
«Один «прилет» в частный сектор. Поврежден авто и частный дом. Относительно пострадавших и места другого прилета информация уточняется», — написал Терехов.
Синегубов уточнил, что россияне ударили по частному сектору Салтовского района. Повреждены забор, окна, дом и автомобиль. На данный момент пострадавших нет.
Напомним, взрывы звучали в Харькове около 13:50. Мэр Харькова Игорь Терехов призывал жителей быть осторожными, глава ХОВА Олег Синегубов подтверждал, что оккупанты наносят удары. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал жителей региона об угрозе ударов КАБ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взрывы, салтовка, сектор, удар, Харьков, частный;
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- • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 14:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов и глава ХОВА Олег Синегубов сообщили первые подробности после взрывов, которые слышали в городе.".