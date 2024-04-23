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Взрывы звучали в Харькове: РФ ударила по частному сектору на Салтовке

Общество 14:35   23.04.2024
Виктория Яковенко
Взрывы звучали в Харькове: РФ ударила по частному сектору на Салтовке

Мэр Харькова Игорь Терехов и глава ХОВА Олег Синегубов сообщили первые подробности после взрывов, которые слышали в городе.

«Один «прилет» в частный сектор. Поврежден авто и частный дом. Относительно пострадавших и места другого прилета информация уточняется», — написал Терехов.

Синегубов уточнил, что россияне ударили по частному сектору Салтовского района. Повреждены забор, окна, дом и автомобиль. На данный момент пострадавших нет.

Напомним, взрывы звучали в Харькове около 13:50. Мэр Харькова Игорь Терехов призывал жителей быть осторожными, глава ХОВА Олег Синегубов подтверждал, что оккупанты наносят удары. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник  предупреждал жителей региона об угрозе ударов КАБ.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 14:35;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов и глава ХОВА Олег Синегубов сообщили первые подробности после взрывов, которые слышали в городе.".