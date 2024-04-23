Вибухи лунали у Харкові: РФ вдарила по приватному сектору на Салтівці
Мер Харкова Ігор Терехов та голова ХОВА Олег Синєгубов повідомили перші подробиці після вибухів, які чули у місті.
«Один «приліт» у приватний сектор. Пошкоджено авто та приватний будинок. Щодо постраждалих та місця іншого «прильоту» інформація уточнюється», – написав Терехов.
Синєгубов уточнив, що росіяни вдарили по приватному сектору Салтівського району. Пошкоджені паркан, вікна, будинок та авто. На цю хвилину потерпілих немає.
Нагадаємо, вибухи лунали у Харкові близько 13:50. Мер Харкова Ігор Терехов закликав мешканців бути обережними, голова ХОВА Олег Синегубов підтверджував, що окупанти завдають ударів. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав мешканців регіону про загрозу ударів КАБ.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 14:35;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов та голова ХОВА Олег Синєгубов повідомили перші подробиці після вибухів, які чули у місті.".