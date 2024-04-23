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Вибухи лунали у Харкові: РФ вдарила по приватному сектору на Салтівці

Суспільство 14:35   23.04.2024
Вікторія Яковенко
Вибухи лунали у Харкові: РФ вдарила по приватному сектору на Салтівці

Мер Харкова Ігор Терехов та голова ХОВА Олег Синєгубов повідомили перші подробиці після вибухів, які чули у місті.

«Один «приліт» у приватний сектор. Пошкоджено авто та приватний будинок. Щодо постраждалих та місця іншого «прильоту» інформація уточнюється», – написав Терехов.

Синєгубов уточнив, що росіяни вдарили по приватному сектору Салтівського району. Пошкоджені паркан, вікна, будинок та авто. На цю хвилину потерпілих немає.

Нагадаємо, вибухи лунали у Харкові близько 13:50. Мер Харкова Ігор Терехов закликав мешканців бути обережними, голова ХОВА Олег Синегубов підтверджував, що окупанти завдають ударів. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав мешканців регіону про загрозу ударів КАБ.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 14:35;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов та голова ХОВА Олег Синєгубов повідомили перші подробиці після вибухів, які чули у місті.".