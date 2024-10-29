«Уже думаем о финансировании» — Синегубов о восстановлении Госпрома в Харькове
Поврежденное россиянами здание Госпрома в Харькове будут восстанавливать. Сейчас власти уже проводят переговоры о финансировании строительства.
«Сейчас уже думаем о финансировании на его восстановление. В том числе мы уже докладывали профильным министерствам, Офису президента, относительно предыдущих смет. Уже есть договоренности с ЮНЕСКО. Я думаю, что мы сможем взять лидерство в этом процессе и восстановить это здание. Средства нужны уже сейчас. Мы уже должны восстанавливать, зашивать, вставлять окна. Есть разные источники, не только ЮНЕСКО, и госбюджет, и негосударственные институты. Вчера проводили переговоры прямо на месте с Говардом Баффеттом. И уже вчера были принять конкретные решения по возобновляемым процессам», — сказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.
По данным Харьковского горсовета, по состоянию на 10:00 в результате «прилетов» в Шевченковском и Основянском районах повреждено 41 здание, выбито почти 800 окон в квартирах, еще более 60 – в местах общего пользования.
Коммунальщики продолжают устранять последствия вражеских обстрелов. В частности, в Основянском районе работники КП «Харьковблагоустройство» убирают кирпич, металлолом и другой габаритный мусор. Также специалисты возобновляют электроснабжение и проверяют исправность газо-, водосетей, добавили в мэрии.
Напомним, около 21:00 28 октября россияне атаковали центр Харькова, предварительно ФАБ-500. Авиационный боеприпас попал в один из подъездов Госпрома. Известно, что пострадали девять человек.
Также взрывы раздались в городе около 02:51. Под ударом находился частный сектор Основянского района. Погибли четыре человека. Еще двое мужчин подверглись острой реакции на стресс. Предварительно, российская армия ударила по городу ФАБ-500 с УМПК.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, Говард Баффетт, госпром, синегубов, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 12:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поврежденное россиянами здание Госпрома в Харькове будут восстанавливать. Сейчас власти уже проводят переговоры о финансировании строительства.".