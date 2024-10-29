Удары по Госпрому и Основе связали с присвоением имени бывшему театру Пушкина
Общественное обсуждение о присвоении имени Григория Квитки-Основьяненко Харьковскому академическому драматическому театру (до декабря 2022 года носил имя Пушкина) состоялось 29 октября в здании Госпрома в формате круглого стола.
В обсуждении приняли участие 33 человека, среди которых театроведы, филологи, культурологи и краеведы. Предложение присвоить театру имя Квитки-Основьяненко поддержали единогласно, информирует пресс-служба Харьковского областного совета.
Как отметила по итогам круглого стола на своей странице в Facebook депутат областного совета Галина Куц, двухлетняя эпопея по переименованию бывшего театра Пушкина в Харькове завершается.
«Какие-то конвульсии пушкинистов просто сопровождали это событие, — пишет Куц. — Вчера вечером российская авиабомба попала в Госпром. А общественные слушания именно в Госпроме должны были происходить. Ночью было попадание российской ракеты именно по Основянскому району. А Квитка же Основьяненко, потому что Основа — их родовое имение. Теперь село Основа является частью Харькова и называется Основянским районом. Но слушания все равно состоялись. Мы были в Госпроме, в другом подъезде, который удален от разрушенной части здания».
Теперь, согласно процедуре, вопрос о присвоении театру имени Квитки-Основьяненко должны одобрить на сессии облсовета.
Напомним, драмтеатр был переименован в декабре 2022 года. Харьковский облсовет с третьей попытки убрал из названия слова «русский» и «Пушкина». Писатель и драматург Григорий Квитка-Основьяненко — харьковчанин, внесший значительный личный вклад в развитие науки, образования, культуры, театрального искусства и других сфер общественной жизни Украины.
Читайте также: Вместо Пушкина – Квитки-Основьяненко: драмтеатр в Харькове хотят переименовать
Новости по теме:
- Категории: Культура, Общество, Происшествия, Харьков; Теги: переименование, прилеты, театр пушкина, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Удары по Госпрому и Основе связали с присвоением имени бывшему театру Пушкина»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 18:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Общественное обсуждение о присвоении имени Григория Квитки-Основьяненко Харьковскому академическому драматическому театру состоялось в формате круглого стола".