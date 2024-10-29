Удары по Госпрому и Основе связали с присвоением имени бывшему театру Пушкина

Общественное обсуждение о присвоении имени Григория Квитки-Основьяненко Харьковскому академическому драматическому театру (до декабря 2022 года носил имя Пушкина) состоялось 29 октября в здании Госпрома в формате круглого стола.

В обсуждении приняли участие 33 человека, среди которых театроведы, филологи, культурологи и краеведы. Предложение присвоить театру имя Квитки-Основьяненко поддержали единогласно, информирует пресс-служба Харьковского областного совета.

Как отметила по итогам круглого стола на своей странице в Facebook депутат областного совета Галина Куц, двухлетняя эпопея по переименованию бывшего театра Пушкина в Харькове завершается.

«Какие-то конвульсии пушкинистов просто сопровождали это событие, — пишет Куц. — Вчера вечером российская авиабомба попала в Госпром. А общественные слушания именно в Госпроме должны были происходить. Ночью было попадание российской ракеты именно по Основянскому району. А Квитка же Основьяненко, потому что Основа — их родовое имение. Теперь село Основа является частью Харькова и называется Основянским районом. Но слушания все равно состоялись. Мы были в Госпроме, в другом подъезде, который удален от разрушенной части здания».

Теперь, согласно процедуре, вопрос о присвоении театру имени Квитки-Основьяненко должны одобрить на сессии облсовета.

Напомним, драмтеатр был переименован в декабре 2022 года. Харьковский облсовет с третьей попытки убрал из названия слова «русский» и «Пушкина». Писатель и драматург Григорий Квитка-Основьяненко — харьковчанин, внесший значительный личный вклад в развитие науки, образования, культуры, театрального искусства и других сфер общественной жизни Украины.