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Удары по Госпрому и Основе связали с присвоением имени бывшему театру Пушкина

Культура 18:48   29.10.2024
Елена Нагорная
Удары по Госпрому и Основе связали с присвоением имени бывшему театру Пушкина Фото: Харьковский облсовет

Общественное обсуждение о присвоении имени Григория Квитки-Основьяненко Харьковскому академическому драматическому театру (до декабря 2022 года носил имя Пушкина) состоялось 29 октября в здании Госпрома в формате круглого стола.

В обсуждении приняли участие 33 человека, среди которых театроведы, филологи, культурологи и краеведы. Предложение присвоить театру имя Квитки-Основьяненко поддержали единогласно, информирует пресс-служба Харьковского областного совета.

Как отметила по итогам круглого стола на своей странице в Facebook депутат областного совета Галина Куц, двухлетняя эпопея по переименованию бывшего театра Пушкина в Харькове завершается.

«Какие-то конвульсии пушкинистов просто сопровождали это событие, — пишет Куц. — Вчера вечером российская авиабомба попала в Госпром. А общественные слушания именно в Госпроме должны были происходить. Ночью было попадание российской ракеты именно по Основянскому району. А Квитка же Основьяненко, потому что Основа — их родовое имение. Теперь село Основа является частью Харькова и называется Основянским районом. Но слушания все равно состоялись. Мы были в Госпроме, в другом подъезде, который удален от разрушенной части здания».

Теперь, согласно процедуре, вопрос о присвоении театру имени Квитки-Основьяненко должны одобрить на сессии облсовета.

Напомним, драмтеатр был переименован в декабре 2022 года. Харьковский облсовет с третьей попытки убрал из названия слова «русский» и «Пушкина». Писатель и драматург Григорий Квитка-Основьяненко — харьковчанин, внесший значительный личный вклад в развитие науки, образования, культуры, театрального искусства и других сфер общественной жизни Украины.

Читайте также: Вместо Пушкина – Квитки-Основьяненко: драмтеатр в Харькове хотят переименовать

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 18:48;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Общественное обсуждение о присвоении имени Григория Квитки-Основьяненко Харьковскому академическому драматическому театру состоялось в формате круглого стола".