Live
  • Пт 05.07.2024
  • Харьков  +30°С
  • USD 40.55
  • EUR 43.78

Вместо Пушкина – Квитки-Основьяненко: драмтеатр в Харькове хотят переименовать

Общество 16:53   05.07.2024
Виктория Яковенко
Вместо Пушкина – Квитки-Основьяненко: драмтеатр в Харькове хотят переименовать Фото: Харьковский облсовет

Харьковский академический драмтеатр может получить новое название. Заведение хотят переименовать в честь украинского писателя и драматурга Григория Квитки-Основьяненко.

Глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко отметила, что решение коллектива драмтеатра по переименованию поддерживает.

Профильная комиссия облсовета уже рассмотрела этот вопрос. По процедуре должны пройти общественные обсуждения. Соответствующий проект распоряжения уже готовится. Далее – вопросы должны вынести на сессию облсовета.

Напомним, драмтеатр был переименован в декабре 2022 года. Харьковский облсовет с третьей попытки победил слова «русский» и «Пушкина» в названии.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове заменили флаг Украины на центральном флагштоке (фото)
В Харькове заменили флаг Украины на центральном флагштоке (фото)
05.07.2024, 14:37
Превратили двор в парк: в Харькове жители создали оазис на Салтовке (фото)
Превратили двор в парк: в Харькове жители создали оазис на Салтовке (фото)
05.07.2024, 11:16
Ночью в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков
Ночью в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков
05.07.2024, 13:43
Работа в Харькове: коммунальное предприятие ищет сотрудников
Работа в Харькове: коммунальное предприятие ищет сотрудников
05.07.2024, 11:59
Появился новый график отключений света в Харькове и области на 6-12 июля
Появился новый график отключений света в Харькове и области на 6-12 июля
05.07.2024, 15:46
Вместо Пушкина – Квитки-Основьяненко: драмтеатр в Харькове хотят переименовать
Вместо Пушкина – Квитки-Основьяненко: драмтеатр в Харькове хотят переименовать
05.07.2024, 16:53

Новости по теме:


Вы читали новость: «Вместо Пушкина – Квитки-Основьяненко: драмтеатр в Харькове хотят переименовать»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 июля 2024 в 16:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский академический драмтеатр может получить новое название. Заведение хотят переименовать в честь украинского писателя и драматурга Григория Квитки-Основьяненко.".