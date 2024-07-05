Вместо Пушкина – Квитки-Основьяненко: драмтеатр в Харькове хотят переименовать

Харьковский академический драмтеатр может получить новое название. Заведение хотят переименовать в честь украинского писателя и драматурга Григория Квитки-Основьяненко.

Глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко отметила, что решение коллектива драмтеатра по переименованию поддерживает.

Профильная комиссия облсовета уже рассмотрела этот вопрос. По процедуре должны пройти общественные обсуждения. Соответствующий проект распоряжения уже готовится. Далее – вопросы должны вынести на сессию облсовета.

Напомним, драмтеатр был переименован в декабре 2022 года. Харьковский облсовет с третьей попытки победил слова «русский» и «Пушкина» в названии.