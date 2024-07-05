Вместо Пушкина – Квитки-Основьяненко: драмтеатр в Харькове хотят переименовать
Фото: Харьковский облсовет
Харьковский академический драмтеатр может получить новое название. Заведение хотят переименовать в честь украинского писателя и драматурга Григория Квитки-Основьяненко.
Глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко отметила, что решение коллектива драмтеатра по переименованию поддерживает.
Профильная комиссия облсовета уже рассмотрела этот вопрос. По процедуре должны пройти общественные обсуждения. Соответствующий проект распоряжения уже готовится. Далее – вопросы должны вынести на сессию облсовета.
Напомним, драмтеатр был переименован в декабре 2022 года. Харьковский облсовет с третьей попытки победил слова «русский» и «Пушкина» в названии.
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2024 в 16:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский академический драмтеатр может получить новое название. Заведение хотят переименовать в честь украинского писателя и драматурга Григория Квитки-Основьяненко.".