Замість Пушкіна – Квітки-Основ’яненка: драмтеатр у Харкові отримає нову назву

Харківський академічний драмтеатр може отримати нову назву. Заклад хочуть перейменувати на честь українського письменника і драматурга Григорія Квітки-Основʼяненка.

Голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко відзначила, що рішення колективу драмтеатру щодо перейменування підтримує.

Профільна комісія облради вже розглянула це питання. За процедурою тепер мають пройти громадські обговорення. Відповідний проєкт розпорядження вже готується. Далі – питання мають винести на сесію облради.

Нагадаємо, драмтеатр перейменували у грудні 2022 року. Харківська облрада з третьої спроби перемогла слова «російський» та «Пушкіна» у назві Харківського театру.