Live
  • Пт 05.07.2024
  • Харків  +30°С
  • USD 40.55
  • EUR 43.78

Замість Пушкіна – Квітки-Основ’яненка: драмтеатр у Харкові отримає нову назву

Суспільство 16:53   05.07.2024
Вікторія Яковенко
Замість Пушкіна – Квітки-Основ’яненка: драмтеатр у Харкові отримає нову назву Фото: Харківська обласна рада

Харківський академічний драмтеатр може отримати нову назву. Заклад хочуть перейменувати на честь українського письменника і драматурга Григорія Квітки-Основʼяненка.

Голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко відзначила, що рішення колективу драмтеатру щодо перейменування підтримує.

Профільна комісія облради вже розглянула це питання. За процедурою тепер мають пройти громадські обговорення. Відповідний проєкт розпорядження вже готується. Далі – питання мають винести на сесію облради.

Нагадаємо, драмтеатр перейменували у грудні 2022 року. Харківська облрада з третьої спроби перемогла слова «російський» та «Пушкіна» у назві Харківського театру.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Замість Пушкіна – Квітки-Основ’яненка: драмтеатр у Харкові отримає нову назву
Замість Пушкіна – Квітки-Основ’яненка: драмтеатр у Харкові отримає нову назву
05.07.2024, 16:53
Окупанти пошкодили газопроводи на Харківщині: є відключення – Міненерго
Окупанти пошкодили газопроводи на Харківщині: є відключення – Міненерго
05.07.2024, 12:38
У понеділок трамваї змінять свої маршрути на Салтівці у Харкові
У понеділок трамваї змінять свої маршрути на Салтівці у Харкові
05.07.2024, 16:13
З’явився новий графік відключень світла в Харкові та області на 6-12 липня
З’явився новий графік відключень світла в Харкові та області на 6-12 липня
05.07.2024, 15:46
Лідера відомої харківської банди «Залютинські» піймали у Франції (відео)
Лідера відомої харківської банди «Залютинські» піймали у Франції (відео)
05.07.2024, 15:31
Випускники Харкова отримали 175 200-бальних оцінок на НМТ: найкращі школи
Випускники Харкова отримали 175 200-бальних оцінок на НМТ: найкращі школи
05.07.2024, 10:35

Новини за темою:


Ви читали новину: «Замість Пушкіна – Квітки-Основ’яненка: драмтеатр у Харкові отримає нову назву»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2024 в 16:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський академічний драмтеатр може отримати нову назву. Заклад хочуть перейменувати на честь українського письменника і драматурга Григорія Квітки-Основʼяненка.".