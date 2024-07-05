Замість Пушкіна – Квітки-Основ’яненка: драмтеатр у Харкові отримає нову назву
Фото: Харківська обласна рада
Харківський академічний драмтеатр може отримати нову назву. Заклад хочуть перейменувати на честь українського письменника і драматурга Григорія Квітки-Основʼяненка.
Голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко відзначила, що рішення колективу драмтеатру щодо перейменування підтримує.
Профільна комісія облради вже розглянула це питання. За процедурою тепер мають пройти громадські обговорення. Відповідний проєкт розпорядження вже готується. Далі – питання мають винести на сесію облради.
Нагадаємо, драмтеатр перейменували у грудні 2022 року. Харківська облрада з третьої спроби перемогла слова «російський» та «Пушкіна» у назві Харківського театру.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: драмтеатр, Егорова-Луценко, облсовет, переименовать, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2024 в 16:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський академічний драмтеатр може отримати нову назву. Заклад хочуть перейменувати на честь українського письменника і драматурга Григорія Квітки-Основʼяненка.".