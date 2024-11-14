Новини Харкова — головне за 14 листопада: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:57
Пожежі на Харківщині: рятувальники ДСНС про ситуацію в області
За добу рятувальники загасили чотири пожежі, пишуть у ранковому зведенні за 14 листопада в облуправлінні ДСНС у Харківській області. Займань через обстріли не було, проте рятувальники працювали на місцях ворожих ударів у Харкові.
“Вдень окупанти вдарили БПЛА по Салтівському району міста. Пожеж не було. Один безпілотник влучив у житлову 7-поверхівку. В результаті вибуху сталися пошкодження фасадної частини та вікон будинку, а також припаркованих поруч легкових автомобілів. За попередніми даними постраждало 4 особи: 3 жінки та чоловік. На місці події працювали підрозділи ДСНС, Нацполіції, медики та комунальні служби. Рятувальники разом з поліцейськими обстежили пошкоджені квартири житлової багатоповерхівки та транспортували постраждалих до автомобіля екстреної медичної допомоги”, – уточнили у ДСНС.
Також на місці “прильоту” працювали психологи, які надавали допомогу місцевим мешканцям.
07:10
Вночі в Харкові було чутно вибухи: що відомо
Вибухи у місті пролунали близько 03:40.
Мер Ігор Терехов закликав мешканців бути обережними та уточнив, що ворог випустив по місту КАБи.
Раніше в Повітряних силах ЗСУ попереджали про активність ворожої авіації на сході, а також – про загрозу авіаудару.
Читайте також: Сьогодні 14 листопада: яке свято та день в історії
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Харків; Теги: главніе новости, новости утра, Харків, хроника;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Новини Харкова — головне за 14 листопада: як минула ніч»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2024 в 07:57;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".