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Новини Харкова — головне за 14 листопада: як минула ніч

Україна 07:57   14.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 14 листопада: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:57

Пожежі на Харківщині: рятувальники ДСНС про ситуацію в області

За добу рятувальники загасили чотири пожежі, пишуть у ранковому зведенні за 14 листопада в облуправлінні ДСНС у Харківській області. Займань через обстріли не було, проте рятувальники працювали на місцях ворожих ударів у Харкові.

“Вдень окупанти вдарили БПЛА по Салтівському району міста. Пожеж не було. Один безпілотник влучив у житлову 7-поверхівку. В результаті вибуху сталися пошкодження фасадної частини та вікон будинку, а також припаркованих поруч легкових автомобілів. За попередніми даними постраждало 4 особи: 3 жінки та чоловік. На місці події працювали підрозділи ДСНС, Нацполіції, медики та комунальні служби. Рятувальники разом з поліцейськими обстежили пошкоджені квартири житлової багатоповерхівки та транспортували постраждалих до автомобіля екстреної медичної допомоги”, – уточнили у ДСНС.

Також на місці “прильоту” працювали психологи, які надавали допомогу місцевим мешканцям.

07:10

Вночі в Харкові було чутно вибухи: що відомо 

Вибухи у місті пролунали близько 03:40. 

Мер Ігор Терехов закликав мешканців бути обережними та уточнив, що ворог випустив по місту КАБи. 

Раніше в Повітряних силах ЗСУ попереджали про активність ворожої авіації на сході, а також – про загрозу авіаудару.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2024 в 07:57;

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