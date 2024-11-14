Чотири дитини загинули в пожежі під Харковом: з будинку врятували кота (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
В селищі Пісочин горів приватний будинок. Вогонь охопив 150 кв. м. Внаслідок загоряння загинули п’ять людей, серед яких – чоловік і чотири дитини.
Одна дитина постраждала, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
«Також з палаючого будинку врятували котика. Надзвичайники працювали разом із місцевою пожежною командою. Пожежу ліквідували. Причини її виникнення встановлюються фахівцями», – зазначили рятувальники.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: горел, ГСЧС, кот, Песочин, пожежа, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2024 в 12:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В селищі Пісочин горів приватний будинок. Вогонь охопив 150 кв. м. Внаслідок загоряння загинули п’ять людей, серед яких – чоловік і чотири дитини.".