Чотири дитини загинули в пожежі під Харковом: з будинку врятували кота (фото)

В селищі Пісочин горів приватний будинок. Вогонь охопив 150 кв. м. Внаслідок загоряння загинули п’ять людей, серед яких – чоловік і чотири дитини.

Одна дитина постраждала, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

«Також з палаючого будинку врятували котика. Надзвичайники працювали разом із місцевою пожежною командою. Пожежу ліквідували. Причини її виникнення встановлюються фахівцями», – зазначили рятувальники.