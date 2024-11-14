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Чотири дитини загинули в пожежі під Харковом: з будинку врятували кота (фото)

Події 12:33   14.11.2024
Вікторія Яковенко
Чотири дитини загинули в пожежі під Харковом: з будинку врятували кота (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

В селищі Пісочин горів приватний будинок. Вогонь охопив 150 кв. м. Внаслідок загоряння загинули п’ять людей, серед яких  – чоловік і чотири дитини.

Одна дитина постраждала, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

«Також з палаючого будинку врятували котика. Надзвичайники працювали разом із місцевою пожежною командою. Пожежу ліквідували. Причини її виникнення встановлюються фахівцями», – зазначили рятувальники.

пожар Песочин
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар Песочин
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар Песочин
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар Песочин
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар Песочин
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Читайте також: Пожежі на Харківщині: рятувальники ДСНС про ситуацію в області

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2024 в 12:33;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В селищі Пісочин горів приватний будинок. Вогонь охопив 150 кв. м. Внаслідок загоряння загинули п’ять людей, серед яких  – чоловік і чотири дитини.".