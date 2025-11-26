Пожежа у Харкові: ДСНСники врятували чоловіка, чому загорівся дім (фото)
Повідомлення про пожежу на вулиці Полтавській в Основ’янському районі рятувальники отримали сьогодні, 26 листопада, о 10:00, зазначили в ГУ ДСНС в Харківській області.
«Площа пожежі склала близько 20 м кв. Під час проведення розвідки у задимленому приміщенні рятувальники виявили чоловіка у непритомному стані. Вогнеборці негайно винесли його на свіже повітря та до прибуття медиків проводили реанімаційні заходи. Врешті оперативність та грамотність дій співробітників ДСНС дозволили врятувати чоловікові життя», – розповіли рятувальники.
Наразі чоловіка перебуває у лікарні, його особу встановлюють.
За попередніми даними, причина загоряння – коротке замкнення електромережі.
Нагадаємо, 23 листопада сталася побутова пожежа у шестиповерхівці в Новобаварському районі. Горіла електрощитова та домашні речі у загальному коридорі на третьому поверсі. Через сильне задимлення вогнеборцям довелось рятувати та виводити людей з задимленого під’їзду.
