Пожежа у Харкові: ДСНСники врятували чоловіка, чому загорівся дім (фото)

Події 12:17   26.11.2025
Вікторія Яковенко
Пожежа у Харкові: ДСНСники врятували чоловіка, чому загорівся дім (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Повідомлення про пожежу на вулиці Полтавській в Основ’янському районі рятувальники отримали сьогодні, 26 листопада, о 10:00, зазначили в ГУ ДСНС в Харківській області.

«Площа пожежі склала близько 20 м кв. Під час проведення розвідки у задимленому приміщенні рятувальники виявили чоловіка у непритомному стані. Вогнеборці негайно винесли його на свіже повітря та до прибуття медиків проводили реанімаційні заходи. Врешті оперативність та грамотність дій співробітників ДСНС дозволили врятувати чоловікові життя», – розповіли рятувальники.

Наразі чоловіка перебуває у лікарні, його особу встановлюють.

За попередніми даними, причина загоряння – коротке замкнення електромережі.

Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Нагадаємо, 23 листопада сталася побутова пожежа у шестиповерхівці в Новобаварському районі. Горіла електрощитова та домашні речі у загальному коридорі на третьому поверсі. Через сильне задимлення вогнеборцям довелось рятувати та виводити людей з задимленого під’їзду.

Читайте також: Термінове звернення енергетиків – що потрібно зробити просто зараз

Автор: Вікторія Яковенко
