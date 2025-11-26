Live

Пожар в Харькове: ГСЧСники спасли мужчину, почему загорелся дом (фото)

Происшествия 12:17   26.11.2025
Виктория Яковенко
Пожар в Харькове: ГСЧСники спасли мужчину, почему загорелся дом (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Сообщения о пожаре на улице Полтавской в ​​Основянском районе спасатели получили сегодня, 26 ноября, в 10:00, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Площадь пожара составила около 20 м кв. Во время проведения разведки в задымленном помещении спасатели обнаружили мужчину без сознания. Пожарные немедленно вынесли его на свежий воздух и до прибытия медиков проводили реанимационные мероприятия. В конце концов, оперативность и грамотность действий сотрудников ГСЧС позволили спасти мужчине жизнь», — рассказали спасатели.

Сейчас мужчина находится в больнице, его личность устанавливают.

По предварительным данным, причина возгорания – короткое замыкание электросети.

пожар в Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар в Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним, 23 ноября произошел бытовой пожар в шестиэтажке в Новобаварском районе. Горела электрощитовая и домашние вещи в общем коридоре на третьем этаже. Из-за сильного задымления пожарным пришлось спасать и выводить людей из задымленного подъезда.

Читайте также: Срочное обращение энергетиков – что нужно сделать прямо сейчас 

Автор: Виктория Яковенко
