Пожар в Харькове: ГСЧСники спасли мужчину, почему загорелся дом (фото)
Сообщения о пожаре на улице Полтавской в Основянском районе спасатели получили сегодня, 26 ноября, в 10:00, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«Площадь пожара составила около 20 м кв. Во время проведения разведки в задымленном помещении спасатели обнаружили мужчину без сознания. Пожарные немедленно вынесли его на свежий воздух и до прибытия медиков проводили реанимационные мероприятия. В конце концов, оперативность и грамотность действий сотрудников ГСЧС позволили спасти мужчине жизнь», — рассказали спасатели.
Сейчас мужчина находится в больнице, его личность устанавливают.
По предварительным данным, причина возгорания – короткое замыкание электросети.
Напомним, 23 ноября произошел бытовой пожар в шестиэтажке в Новобаварском районе. Горела электрощитовая и домашние вещи в общем коридоре на третьем этаже. Из-за сильного задымления пожарным пришлось спасать и выводить людей из задымленного подъезда.
Читайте также: Срочное обращение энергетиков – что нужно сделать прямо сейчас
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: врятували, горел, ГСЧС, новости Харькова, пожары, спасли;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Пожар в Харькове: ГСЧСники спасли мужчину, почему загорелся дом (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 ноября 2025 в 12:17;