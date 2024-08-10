Диван горел в квартире в Харькове: ГСЧСники спасли мужчину (фото)

10 августа в 15:20 спасатели получили сообщение о пожаре в квартире пятиэтажки в Немышлянском районе Харькова.

По данным ГСЧС в Харьковской области, в квартире на втором этаже горел диван, на котором находился 59-летний мужчина.

«Он не мог самостоятельно передвигаться по состоянию здоровья и успел получить легкое отравление угарным газом. Пожарные немедленно вынесли мужчину на свежий воздух, спасли ему жизнь», — рассказали ГСЧСники.

Огонь был ликвидирован уже в 15:31. Вероятная причина возникновения пожара – неосторожность при обращении с огнем.