Диван горел в квартире в Харькове: ГСЧСники спасли мужчину (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
10 августа в 15:20 спасатели получили сообщение о пожаре в квартире пятиэтажки в Немышлянском районе Харькова.
По данным ГСЧС в Харьковской области, в квартире на втором этаже горел диван, на котором находился 59-летний мужчина.
«Он не мог самостоятельно передвигаться по состоянию здоровья и успел получить легкое отравление угарным газом. Пожарные немедленно вынесли мужчину на свежий воздух, спасли ему жизнь», — рассказали ГСЧСники.
Огонь был ликвидирован уже в 15:31. Вероятная причина возникновения пожара – неосторожность при обращении с огнем.
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- • Дата публикации материала: 10 августа 2024 в 18:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 августа в 15:20 спасатели получили сообщение о пожаре в квартире пятиэтажки в Немышлянском районе Харькова.".