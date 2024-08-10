Более 150 га пшеницы сгорело из-за ударов РФ с начала года на Харьковщине

На данный момент аграрии Харьковщины собрали 1,2 миллиона тонн урожая, сообщили в ХОВА.

Отмечается, что в регионе посевная площадь сельскохозяйственных культур составляет более 1,3 миллиона га, что на 4,7% больше, чем в прошлом году.

Сейчас сбор зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 377,7 тысячи гектаров, что составляет 57%. Больше всего собрали зерна нового урожая аграрии Лозовского района – почти 236 тысяч тонн и Красноградщины – 193,2 тысячи тонн.

«С начала года в Харьковской области произошло 26 пожаров на полях зерновых и зернобобовых культур, элеваторах, зерноприемных пунктах и ​​в других местах хранения зерна. В результате сгорело более 150 гектаров пшеницы, в том числе на 97,5 гектарах – в результате обстрелов со стороны оккупантов», — добавили в ХОВА.