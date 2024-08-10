Более 150 га пшеницы сгорело из-за ударов РФ с начала года на Харьковщине
На данный момент аграрии Харьковщины собрали 1,2 миллиона тонн урожая, сообщили в ХОВА.
Отмечается, что в регионе посевная площадь сельскохозяйственных культур составляет более 1,3 миллиона га, что на 4,7% больше, чем в прошлом году.
Сейчас сбор зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 377,7 тысячи гектаров, что составляет 57%. Больше всего собрали зерна нового урожая аграрии Лозовского района – почти 236 тысяч тонн и Красноградщины – 193,2 тысячи тонн.
«С начала года в Харьковской области произошло 26 пожаров на полях зерновых и зернобобовых культур, элеваторах, зерноприемных пунктах и в других местах хранения зерна. В результате сгорело более 150 гектаров пшеницы, в том числе на 97,5 гектарах – в результате обстрелов со стороны оккупантов», — добавили в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 10 августа 2024 в 15:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На данный момент аграрии Харьковщины собрали 1,2 миллиона тонн урожая, сообщили в ХОВА.".