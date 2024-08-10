Понад 150 га пшениці згоріло через удари РФ з початку року на Харківщині

Наразі аграрії Харківщини зібрали 1,2 мільйона тонн врожаю, повідомили у ХОВА.

Зазначається, що в регіоні посівна площа сільськогосподарських культур під урожай складає понад 1,3 мільйона га, що на 4,7% більше ніж торік.

Наразі збір зернових та зернобобових культур проведено на площі 377,7 тисячі гектарів, що становить 57% до площі збирання. Найбільше зібрали зерна аграрії Лозівського району – майже 236 тисяч тонн та Красноградщини – 193,2 тисячі тонн.

«Від початку року на Харківщині сталися 26 пожеж на полях зернових та зернобобових культур, елеваторах, зерноприймальних пунктах та в інших місцях зберігання зерна. Внаслідок цього згоріло понад 150 гектарів пшениці, в тому числі на 97,5 гектарах – внаслідок обстрілів з боку окупантів», – додали в ХОВА.