Понад 150 га пшениці згоріло через удари РФ з початку року на Харківщині
Наразі аграрії Харківщини зібрали 1,2 мільйона тонн врожаю, повідомили у ХОВА.
Зазначається, що в регіоні посівна площа сільськогосподарських культур під урожай складає понад 1,3 мільйона га, що на 4,7% більше ніж торік.
Наразі збір зернових та зернобобових культур проведено на площі 377,7 тисячі гектарів, що становить 57% до площі збирання. Найбільше зібрали зерна аграрії Лозівського району – майже 236 тисяч тонн та Красноградщини – 193,2 тисячі тонн.
«Від початку року на Харківщині сталися 26 пожеж на полях зернових та зернобобових культур, елеваторах, зерноприймальних пунктах та в інших місцях зберігання зерна. Внаслідок цього згоріло понад 150 гектарів пшениці, в тому числі на 97,5 гектарах – внаслідок обстрілів з боку окупантів», – додали в ХОВА.
Читайте також: Хто їсть урожай на Харківщині: інформація Держпродспоживслужби
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аграрии, пшеница, сгорело, удар, урожай, харківщина, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Понад 150 га пшениці згоріло через удари РФ з початку року на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2024 в 15:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі аграрії Харківщини зібрали 1,2 мільйона тонн врожаю, повідомили у ХОВА.".