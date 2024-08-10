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Понад 150 га пшениці згоріло через удари РФ з початку року на Харківщині

Суспільство 15:17   10.08.2024
Вікторія Яковенко
Понад 150 га пшениці згоріло через удари РФ з початку року на Харківщині Фото: ХОВА

Наразі аграрії Харківщини зібрали 1,2 мільйона тонн врожаю, повідомили у ХОВА.

Зазначається, що в регіоні посівна площа сільськогосподарських культур під урожай складає понад 1,3 мільйона га, що на 4,7% більше ніж торік.

Наразі збір зернових та зернобобових культур проведено на площі 377,7 тисячі гектарів, що становить 57% до площі збирання. Найбільше зібрали зерна аграрії Лозівського району – майже 236 тисяч тонн та Красноградщини – 193,2 тисячі тонн.

«Від початку року на Харківщині сталися 26 пожеж на полях зернових та зернобобових культур, елеваторах, зерноприймальних пунктах та в інших місцях зберігання зерна. Внаслідок цього згоріло понад 150 гектарів пшениці, в тому числі на 97,5 гектарах – внаслідок обстрілів з боку окупантів», – додали в ХОВА.

Читайте також: Хто їсть урожай на Харківщині: інформація Держпродспоживслужби

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2024 в 15:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі аграрії Харківщини зібрали 1,2 мільйона тонн врожаю, повідомили у ХОВА.".