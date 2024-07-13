Хто їсть урожай на Харківщині: інформація Держпродспоживслужби

ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області поінформувало про розмноження шкідників у посівах кукурудзи та появу гусениць у Чугуївському районі на Харківщині.

“Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області повідомляє, що за даними спеціалістів управління фітосанітарної безпеки та контролю в рослинництві впродовж останнього тижня у посівах кукурудзи тривала яйцекладка стеблового кукурудзяного метелика та в Чугуївському районі відмічено початок відродження гусениць фітофага на 2-5 % рослин”, – поінформували у Держпродспоживслужбі Харківщини.

Фахівці відзначили, що для обмеження чисельності шкідників необхідно проводити обробку інсектицидами, які зараз дозволені до використання, за наявності понад 18% рослин з яйцекладками, або 6-8% рослин з гусеницями.