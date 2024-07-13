Кто ест урожай на Харьковщине: информация Госпродпотребслужбы

ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области проинформировало о размножении вредителей в посевах кукурузы и появлении гусениц в Чугуевском районе на Харьковщине.

«Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области сообщает, что, по данным специалистов управления фитосанитарной безопасности и контроля в растениеводстве, на протяжении последней недели в посевах кукурузы продолжалась яйцекладка стеблевой кукурузной бабочки и в Чугуевском районе отмечено начало возрождения гусениц фитофага на 2-5% растений», — проинформировали в Госпродпотребслужбе Харьковщины.

Специалисты сообщили, что для ограничения численности вредителей необходимо проводить обработку инсектицидами, которые сейчас разрешены к использованию, при наличии более 18% растений с яйцекладками, или 6-8% растений с гусеницами.