Диван горів у квартирі в Харкові: ДСНСники врятували чоловіка (фото)

10 серпня о 15:20 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в квартирі п’ятиповерхівки у Немишлянському районі Харкова.

За даними ДСНС в Харківській області, в квартирі на другому поверсі горів диван, на якому знаходився 59-річний чоловік.

«Він не міг самостійно пересуватися за станом здоров’я і встиг отримати легке отруєння чадним газом. Вогнеборці негайно винесли чоловіка на свіже повітря, врятувавши йому життя», – розповіли ДСНСники.

Вогонь ліквідували вже о 15:31. Ймовірна причина виникнення пожежі — необережність при поводженні з вогнем.

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