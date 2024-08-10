Диван горів у квартирі в Харкові: ДСНСники врятували чоловіка (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
10 серпня о 15:20 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в квартирі п’ятиповерхівки у Немишлянському районі Харкова.
За даними ДСНС в Харківській області, в квартирі на другому поверсі горів диван, на якому знаходився 59-річний чоловік.
«Він не міг самостійно пересуватися за станом здоров’я і встиг отримати легке отруєння чадним газом. Вогнеборці негайно винесли чоловіка на свіже повітря, врятувавши йому життя», – розповіли ДСНСники.
Вогонь ліквідували вже о 15:31. Ймовірна причина виникнення пожежі — необережність при поводженні з вогнем.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2024 в 18:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 серпня о 15:20 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в квартирі п’ятиповерхівки у Немишлянському районі Харкова.".