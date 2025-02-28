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Смертельный пожар произошел утром на Харьковщине (фото)

Происшествия 15:14   28.02.2025
Виктория Яковенко
Смертельный пожар произошел утром на Харьковщине (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Сообщения о пожаре на территории частного дома в поселке Белый Колодец спасатели получили 28 февраля в 08:39, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По их данным, горел жилой дом на площади 40 м кв.

«В пожаре погиб мужчина 1987 года рождения. В 13:20 пожар ликвидировали. Причина его возникновения устанавливается», — отметили в ГСЧС.

Возгорание тушили шесть спасателей на автоцистерне, медицинский расчет ГСЧС, а также местная пожарная команда поселка Вильча.

пожар Харьковщина
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар Харьковщина
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар Харьковщина
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар Харьковщина
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар Харьковщина
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним, утром в ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщали, что в течение суток у спасателей было 28 оперативных выездов, 16 из них – на тушение пожаров. Три возгорания, уточнили в ГСЧС, произошло из-за российских обстрелов. Пожары возникли в Купянском, Харьковском и Изюмском районах.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 февраля 2025 в 15:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщения о пожаре на территории частного дома в поселке Белый Колодец спасатели получили 28 февраля в 08:39, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".