Смертельный пожар произошел утром на Харьковщине (фото)

Сообщения о пожаре на территории частного дома в поселке Белый Колодец спасатели получили 28 февраля в 08:39, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По их данным, горел жилой дом на площади 40 м кв.

«В пожаре погиб мужчина 1987 года рождения. В 13:20 пожар ликвидировали. Причина его возникновения устанавливается», — отметили в ГСЧС.

Возгорание тушили шесть спасателей на автоцистерне, медицинский расчет ГСЧС, а также местная пожарная команда поселка Вильча.

Напомним, утром в ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщали, что в течение суток у спасателей было 28 оперативных выездов, 16 из них – на тушение пожаров. Три возгорания, уточнили в ГСЧС, произошло из-за российских обстрелов. Пожары возникли в Купянском, Харьковском и Изюмском районах.