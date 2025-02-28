Смертельный пожар произошел утром на Харьковщине (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Сообщения о пожаре на территории частного дома в поселке Белый Колодец спасатели получили 28 февраля в 08:39, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
По их данным, горел жилой дом на площади 40 м кв.
«В пожаре погиб мужчина 1987 года рождения. В 13:20 пожар ликвидировали. Причина его возникновения устанавливается», — отметили в ГСЧС.
Возгорание тушили шесть спасателей на автоцистерне, медицинский расчет ГСЧС, а также местная пожарная команда поселка Вильча.
Напомним, утром в ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщали, что в течение суток у спасателей было 28 оперативных выездов, 16 из них – на тушение пожаров. Три возгорания, уточнили в ГСЧС, произошло из-за российских обстрелов. Пожары возникли в Купянском, Харьковском и Изюмском районах.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: горел, ГСЧС в Харьковской области, пожары, спасатели, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2025 в 15:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщения о пожаре на территории частного дома в поселке Белый Колодец спасатели получили 28 февраля в 08:39, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".