Смертельна пожежа сталася вранці на Харківщині (фото)

Повідомлення про пожежу на території приватного будинку в селищі Білий Колодязь рятувальники отримали 28 лютого о 08:39, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

За їхніми даними, горів житловий будинок на площі 40 м кв.

«На пожежі загинув чоловік 1987 року народження. О 13:20 пожежу ліквідовано. Причина її виникнення наразі встановлюється», – зазначили у ДСНС.

Загоряння гасили шість рятувальників на автоцистерні, медичний розрахунок ДСНС, а також місцева пожежна команда селища Вільча.

Нагадаємо, вранці в ГУ ДСНС у Харківській області повідомляли, що впродовж доби рятувальники мали 28 оперативних виїздів, 16 з них – на гасіння пожеж. Три загоряння, уточнили в ДСНС, сталося через російські обстріли. Пожежі виникли у Куп’янському, Харківському та Ізюмському районах.