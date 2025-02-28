Смертельна пожежа сталася вранці на Харківщині (фото)
Повідомлення про пожежу на території приватного будинку в селищі Білий Колодязь рятувальники отримали 28 лютого о 08:39, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.
За їхніми даними, горів житловий будинок на площі 40 м кв.
«На пожежі загинув чоловік 1987 року народження. О 13:20 пожежу ліквідовано. Причина її виникнення наразі встановлюється», – зазначили у ДСНС.
Загоряння гасили шість рятувальників на автоцистерні, медичний розрахунок ДСНС, а також місцева пожежна команда селища Вільча.
Нагадаємо, вранці в ГУ ДСНС у Харківській області повідомляли, що впродовж доби рятувальники мали 28 оперативних виїздів, 16 з них – на гасіння пожеж. Три загоряння, уточнили в ДСНС, сталося через російські обстріли. Пожежі виникли у Куп’янському, Харківському та Ізюмському районах.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: горел, ГСЧС в Харьковской области, пожежа, спасатели, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2025 в 15:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомлення про пожежу на території приватного будинку в селищі Білий Колодязь рятувальники отримали 28 лютого о 08:39, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.".