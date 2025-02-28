ДСНС: 16 пожеж загасили рятувальники за добу – які наслідки

Протягом доби у рятувальників було 28 оперативних виїздів, 16 з них – на гасіння пожеж, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Три загоряння, уточнили в ДСНС, сталися через російські обстріли. Пожежі виникли у Куп’янському, Харківському та Ізюмському районі.

“Вдень ворог завдав удару по прикордонному селу Хатнє Куп’янського району. Внаслідок влучання безпілотника сталася пожежа в приватному житловому секторі. Горів будинок на площі 120 м кв. Рятувальники, працюючи під загрозою повторних обстрілів, оперативно ліквідували пожежу. Жертв та постраждалих немає. До ліквідації наслідків ворожої атаки залучалось 10 рятувальників та 3 одиниці техніки, в тому числі медичний розрахунок ДСНС”, – пишуть рятувальники.

Ще одна пожежа через обстріли була в Дергачах – там горів приватний будинок, господарська споруда та авто. Постраждалих немає.

“Вночі у селі Вишневе Ізюмського району горіла літня кухня на площі 32 кв.”, – додали у ДСНС.