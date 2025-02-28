ГСЧС: 16 пожаров потушили спасатели за сутки – какие последствия

В течение суток у спасателей было 28 оперативных выездов, 16 из них – на тушение пожаров, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Три возгорания, уточнили в ГСЧС, произошло из-за российских обстрелов. Пожары возникли в Купянском, Харьковском и Изюмском районе.

«Днем враг нанес удар по приграничной деревне Хатнее Купянского района. В результате попадания беспилотника произошел пожар в частном жилищном секторе. Горел дом на площади 120 кв. Спасатели, работая под угрозой повторных обстрелов, оперативно ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших нет. К ликвидации последствий вражеской атаки привлекались 10 спасателей и 3 единицы техники, в том числе медицинский расчет ГСЧС», – пишут спасатели.

Еще один пожар из-за обстрелов был в Дергачах – там горел дом, хозпостройка и авто. Пострадавших нет.

«Ночью в селе Вишневое Изюмского района горела летняя кухня на площади 32 кв.», – добавили в ГСЧС.