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ГСЧС: 16 пожаров потушили спасатели за сутки – какие последствия

Происшествия 08:30   28.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
ГСЧС: 16 пожаров потушили спасатели за сутки – какие последствия

В течение суток у спасателей было 28 оперативных выездов, 16 из них – на тушение пожаров, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Три возгорания, уточнили в ГСЧС, произошло из-за российских обстрелов. Пожары возникли в Купянском, Харьковском и Изюмском районе.

«Днем враг нанес удар по приграничной деревне Хатнее Купянского района. В результате попадания беспилотника произошел пожар в частном жилищном секторе. Горел дом на площади 120 кв. Спасатели, работая под угрозой повторных обстрелов, оперативно ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших нет. К ликвидации последствий вражеской атаки привлекались 10 спасателей и 3 единицы техники, в том числе медицинский расчет ГСЧС», – пишут спасатели.

Еще один пожар из-за обстрелов был в Дергачах – там горел дом, хозпостройка и авто. Пострадавших нет.

«Ночью в селе Вишневое Изюмского района горела летняя кухня на площади 32 кв.», – добавили в ГСЧС.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 28 февраля 2025 в 08:30;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток у спасателей было 28 оперативных выездов, 16 из них – на тушение пожаров, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".