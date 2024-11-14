Четыре ребенка погибли в пожаре под Харьковом: из горящего дома спасли кота

В поселке Песочин горел частный дом. Огонь охватил 150 кв. м. В результате возгорания погибли пять человек, среди которых — мужчина и четыре ребенка.

Один ребенок пострадал, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Также из горящего дома спасли котика. Чрезвычайные работники работали вместе с местной пожарной командой. Пожар ликвидировали. Причины его возникновения устанавливаются специалистами», – отметили спасатели.