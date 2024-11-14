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Четыре ребенка погибли в пожаре под Харьковом: из горящего дома спасли кота

Происшествия 12:33   14.11.2024
Виктория Яковенко
Четыре ребенка погибли в пожаре под Харьковом: из горящего дома спасли кота Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В поселке Песочин горел частный дом. Огонь охватил 150 кв. м. В результате возгорания погибли пять человек, среди которых — мужчина и четыре ребенка.

Один ребенок пострадал, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Также из горящего дома спасли котика. Чрезвычайные работники работали вместе с местной пожарной командой. Пожар ликвидировали. Причины его возникновения устанавливаются специалистами», – отметили спасатели.

пожар Песочин
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар Песочин
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар Песочин
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар Песочин
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар Песочин
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Читайте также: Пожары на Харьковщине: спасатели ГСЧС о ситуации в области

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2024 в 12:33;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Песочин горел частный дом. Огонь охватил 150 кв. м. В результате возгорания погибли пять человек, среди которых — мужчина и четыре ребенка.".