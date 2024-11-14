Четыре ребенка погибли в пожаре под Харьковом: из горящего дома спасли кота
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В поселке Песочин горел частный дом. Огонь охватил 150 кв. м. В результате возгорания погибли пять человек, среди которых — мужчина и четыре ребенка.
Один ребенок пострадал, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«Также из горящего дома спасли котика. Чрезвычайные работники работали вместе с местной пожарной командой. Пожар ликвидировали. Причины его возникновения устанавливаются специалистами», – отметили спасатели.
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2024 в 12:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Песочин горел частный дом. Огонь охватил 150 кв. м. В результате возгорания погибли пять человек, среди которых — мужчина и четыре ребенка.".