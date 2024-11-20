Массированные обстрелы Купянска: горели частный дом и многоэтажка
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Днем 19 ноября враг нанес массированные обстрелы из РСЗО по городу Купянск. В результате попаданий произошло два пожара, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
В частности, горел частный жилой дом на площади 100 м. кв.
Второй пожар произошел в многоквартирном доме. Загорелась квартира на пятом этаже на общей площади 120 м. кв.
«По предварительным данным, в результате обстрела пострадали четыре человека. В общем к ликвидации последствий вражеских обстрелов привлекалось 12 спасателей и три единицы техники ГСЧС», — добавили пожарные.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: горел, дім, дом, купянск, массированные, обстрел, пожары;
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- • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 08:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 19 ноября враг нанес массированные обстрелы из РСЗО по городу Купянск. В результате попаданий произошло два пожара, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".