Live
  • Ср 20.11.2024
  • Харьков  +3°С
  • USD 41.33
  • EUR 43.69

Массированные обстрелы Купянска: горели частный дом и многоэтажка

Происшествия 08:10   20.11.2024
Виктория Яковенко
Массированные обстрелы Купянска: горели частный дом и многоэтажка Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Днем 19 ноября враг нанес массированные обстрелы из РСЗО по городу Купянск. В результате попаданий произошло два пожара, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В частности, горел частный жилой дом на площади 100 м. кв.

Второй пожар произошел в многоквартирном доме. Загорелась квартира на пятом этаже на общей площади 120 м. кв.

«По предварительным данным, в результате обстрела пострадали четыре человека. В общем к ликвидации последствий вражеских обстрелов привлекалось 12 спасателей и три единицы техники ГСЧС», — добавили пожарные.

Читайте также: Четверо раненых в результате обстрелов россиян по Купянску Харьковской области

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное за 20 ноября: отменили график отключений света
Новости Харькова – главное за 20 ноября: отменили график отключений света
20.11.2024, 09:10
1000 дней для метро Харькова: погибли 4 работника, повреждены депо и 42 вагона
1000 дней для метро Харькова: погибли 4 работника, повреждены депо и 42 вагона
19.11.2024, 21:51
РФ ударила по центру Харькова: пострадали 12 человек, последствия (видео)
РФ ударила по центру Харькова: пострадали 12 человек, последствия (видео)
19.11.2024, 16:39
ISW: по Купянску РФ ударила новой авиабомбой, ситуация на фронте
ISW: по Купянску РФ ударила новой авиабомбой, ситуация на фронте
20.11.2024, 07:18
Посольство США заявило о возможной значительной воздушной атаке 20 ноября
Посольство США заявило о возможной значительной воздушной атаке 20 ноября
20.11.2024, 09:05
Пять человек остаются в больнице после удара РФ по Харькову – Синегубов
Пять человек остаются в больнице после удара РФ по Харькову – Синегубов
20.11.2024, 09:06

Новости по теме:

12:33
Четыре ребенка погибли в пожаре под Харьковом: из горящего дома спасли кота
18:00
Диван горел в квартире в Харькове: ГСЧСники спасли мужчину (фото)
14:20
На Харьковщине горели крыша дома и дрова: пожар тушили спасатели с Луганщины
12:44
На Харьковщине горел дом: спасли собаку, пострадали три человека (фото)
15:13
Детсад горел в Волчанске из-за вражеских обстрелов (фото)

Вы читали новость: «Массированные обстрелы Купянска: горели частный дом и многоэтажка»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 08:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 19 ноября враг нанес массированные обстрелы из РСЗО по городу Купянск. В результате попаданий произошло два пожара, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".