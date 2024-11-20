Массированные обстрелы Купянска: горели частный дом и многоэтажка

Днем 19 ноября враг нанес массированные обстрелы из РСЗО по городу Купянск. В результате попаданий произошло два пожара, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В частности, горел частный жилой дом на площади 100 м. кв.

Второй пожар произошел в многоквартирном доме. Загорелась квартира на пятом этаже на общей площади 120 м. кв.

«По предварительным данным, в результате обстрела пострадали четыре человека. В общем к ликвидации последствий вражеских обстрелов привлекалось 12 спасателей и три единицы техники ГСЧС», — добавили пожарные.

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