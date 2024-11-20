Масовані обстріли Куп’янська: горіли приватний дім і багатоповерхівка

Вдень 19 листопада ворог завдав масованих обстрілів з РСЗВ по місту Куп’янськ. Внаслідок влучань сталися дві пожежі, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Зокрема, горів приватний житловий будинок на площі 100 м. кв.

Друга пожежа виникла в багатоквартирному будинку. Зайнялася квартира на п’ятому поверсі на загальній площі 120 м. кв.

«За попередніми даними внаслідок обстрілу постраждали чотири особи. Загалом до ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучалось 12 рятувальників та три одиниці техніки ДСНС», – додали вогнеборці.

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