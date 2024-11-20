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Масовані обстріли Куп’янська: горіли приватний дім і багатоповерхівка

Події 08:10   20.11.2024
Вікторія Яковенко
Масовані обстріли Куп’янська: горіли приватний дім і багатоповерхівка Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Вдень 19 листопада ворог завдав масованих обстрілів з РСЗВ по місту Куп’янськ. Внаслідок влучань сталися дві пожежі, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Зокрема, горів приватний житловий будинок на площі 100 м. кв.

Друга пожежа виникла в багатоквартирному будинку. Зайнялася квартира на п’ятому поверсі на загальній площі 120 м. кв.

«За попередніми даними внаслідок обстрілу постраждали чотири особи. Загалом до ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучалось 12 рятувальників та три одиниці техніки ДСНС», – додали вогнеборці.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2024 в 08:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 19 листопада ворог завдав масованих обстрілів з РСЗВ по місту Куп’янськ. Внаслідок влучань сталися дві пожежі, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.".