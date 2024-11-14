Сегодня 14 ноября: какой праздник и день в истории

14 ноября 1501 года испанская инфанта Екатерина Арагонская вышла замуж за наследника престола Англии, а после его смерти всю жизнь доказывала, что между ними ничего не было. В 1918-м гетман Скоропадский провозгласил грамоту о федерации Украинского государства с «белой» Россией. В 1920-м Правительство УНР покинуло Каменец-Подольский, оставляя территорию Украины, которую захватывали большевики. В 1939-м Верховный Совет УССР утвердил аннексию западных областей Украины Советским Союзом. В 1940-м завершились неудачей советско-немецкие переговоры о присоединении СССР к альянсу фашистских государств.

Праздники и памятные даты 14 ноября

14 ноября – Всемирный день качества и Всемирный день юзабилити (оба отмечают во второй четверг ноября), Всемирный день борьбы с сахарным диабетом.

Также сегодня: Международный день логопеда, Международный день борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей.

14 ноября в истории

14 ноября 1263 года по дороге из Орды умер князь Александр Невский. Подробнее.

14 ноября 1501 года 15-летняя испанская инфанта Екатерина Арагонская вышла замуж за первого наследника престола Англии – 15-летнего принца Уэльского Артура. Эта свадьба непрогнозируемо для ее организаторов и участников положила начало событиям, которые привели к разрыву Англии с Католической церковью и созданию собственной – Англиканской.

Екатерина покинула родную Испанию, когда ее родители договорились о союзе с королем Англии Генрихом VII. Инфанта прибыла на Туманный Альбион для помолвки с принцем Артуром – старшим сыном короля. Будущие супруги перед свадьбой встречались совсем недолго. Их обвенчали в соборе Святого Павла 14 ноября 1501 года. На свадьбе был и младший брат Артура – ​​10-летний принц Генри (будущий король Генрих VIII). Союзу Екатерины и Артура не суждено было стать продолжительным – принц внезапно умер меньше, чем через полгода, 2 апреля 1502-го. Однако до этого произошли события, которые в течение всей жизни Екатерины заставляли ее оправдываться и доказывать, что физической близости с первым мужем у нее не было.

Сразу после свадьбы сына английский король выступал против совместного проживания юной пары, ссылаясь на их «нежный возраст». Монарха в этом поддерживали также дуэньи Екатерины, прибывшие с ней из Испании. Однако в конце 1501 года Артуру необходимо было возвращаться в свою резиденцию в Ладлоу — на границу с Уэльсом. Тут и возник вопрос, должна ли жена ехать с ним. Генрих VII наконец позволил паре ехать вместе. 21 декабря они отправились в путь и впоследствии прибыли в резиденцию. Там, как после утверждал камердинер Артура Уильям Томас, принц неоднократно оставался на всю ночь в спальне супруги. В феврале они оба заболели. Самая распространенная версия диагноза – «потница», охватившая тогда Англию, однако историки перечисляют и массу других вариантов. Екатерина поправилась, а Артур умер.

Однако желание королей Англии и Испании сохранить политический союз осталось. К тому же Генрих VII не хотел возвращать отцу Екатерины королю Фердинанду ее приданое – 200 тысяч дукатов (из которых, правда, получил только половину). Вдова принца оставалась в Англии, пока ее родители и свекор решали ее дальнейшую судьбу. В 1503-м умерла королева Англии Елизавета Йоркская, и король даже рассматривал вариант самому жениться на Екатерине. Но ее отец был категорически против. В конце концов, договорились выдать вдову Артура за его младшего брата Генриха. Но возможность такого брака зависела от разрешения Папы Римского. Ведь церковь запрещала женитьбу на вдове брата. Именно в этот момент Екатерине пришлось доказывать, что она — девственница, а следовательно брак с Артуром не был консумирован и считался недействительным. Папа Римский в итоге дал разрешение обвенчать Екатерину и принца Генриха.

Но Генрих был еще несовершеннолетним, и его отец-король воспользовался этим, чтобы тянуть со свадьбой. Он ожидал выплат еще не поступившей части приданого Екатерины. Ситуацию дополнительно осложнила смерть матери инфанты – Изабеллы Кастильской. Это событие поставило под вопрос единство Испании, а Екатерину сделало уже не такой «выгодной партией». В таком неопределенном состоянии вдова-невеста прожила в чужой стране несколько лет – еще и в больших финансовых затруднениях, ведь из-за неуплаты королем Испании части приданого, она не могла требовать для себя доходов с земель покойного мужа. В письмах домой королевская особа жаловалась на бедность, изоляцию и неуважение. Постепенно стало очевидно, что Генрих VII уже рассматривает другие кандидатуры для бракосочетания сына. В 1507 году Екатерина Арагонская написала отцу, что ей не дают видеться с принцем. Известно, что она планировала возвращение в Испанию. Однако король Фердинанд решил по-своему – он послал дочери деньги и верительные грамоты посла при английском дворе. Так она стала первой женщиной-послом в истории Европы. Теперь у Екатерины был понятный статус в Англии и право самостоятельно решать свою судьбу, ведя переговоры с королем и его приближенными на равных. В 1508-м в поддержку Екатерине прибыл испанский дипломат – граф де Фуэнсалида. Они вместе пытались возобновить отношения между королями Англии и Испании, а вместе с тем и добиться брака Екатерины с Генрихом. В начале 1509 года ради этого Фердинанд даже сообщил, что выплатит остаток приданого дочери. Ситуация разрешилась со смертью английского короля. Генрих VII скончался 21 апреля 1509 года.

Генрих VIIІ взошел на трон в возрасте 17 лет и буквально через несколько дней после смерти отца сообщил, что женится на 24-летней Екатерине. Есть, по крайней мере, три версии такой решимости: семейная – якобы Генрих выполнял волю отца, которую тот выразил перед смертью; политическая – новый король Англии стремился укрепить союз с Испанией; романтическая – юный принц был влюблен во вдову своего брата. Как бы то ни было, Генрих и Екатерина поженились 11 июня 1509 года. Этот брак длился 20 лет – и завершился длительным и скандальным разводом. Во время этого процесса королеве Екатерине пришлось снова выворачивать свое грязное белье и доказывать, что Генрих, а не Артур был первым мужчиной в ее жизни. Это не помогло: хотя Папа Римский был на стороне испанки, Генрих VIIІ настолько желал расстаться с ней, что разорвал отношения с Римом и основал собственную церковь – Англиканскую.

14 ноября 1912 года родился украинский советский поэт Андрей Малышко. Часть его жизни связана с Харьковом. Подробнее.

14 ноября 1918 года гетман Павел Скоропадский сам подписал приговор своему правлению, провозгласив грамоту о федерации Украинского государства с «белой» Россией. Подробнее.

14 ноября 1920 года правительство УНР было вынуждено покинуть свою последнюю условную «столицу» — Каменец-Подольский, где находилось во время боев с большевиками. Подробнее.

14 ноября 1939 года Верховная Рада УССР на внеочередной 3-й сессии утвердила закон о так называемом «воссоединении Западной Украины с УССР», а по сути – аннексию Советским Союзом западных областей Украины, которые до того момента входили в состав Польши. Подробнее.

14 ноября 1940 года закончились неудачей советско-немецкие переговоры о присоединении СССР к альянсу фашистских стран. Подробнее.

14 ноября 1999 года на должность Президента Украины во второй раз избрали Леонида Кучму.

Церковный праздник 14 ноября

14 ноября чтят память апостола Филиппа. Он – один из 12 апостолов Иисуса Христа. Упомянут во всех четырех Евангелиях и Деяниях апостолов. Большую часть информации о Филиппе до наших времен донес Иоанн Богослов. По его информации, апостол был родом из Вифсаиды Галилейской (там же родились апостолы Андрей и Петр). Иисус испытал Филиппа в разговоре в начале чуда умножения хлебов. После вознесения Христа Филипп проповедовал в Галилее. Прошел Грецию, Сирию, Малую Азию, Лидию. Кроме того, у него был дар творить чудеса. В Иераполисе по приказу правителя апостола схватили и распяли на кресте.

Народные приметы

Если 14 ноября теплый день, то такой будет и зима.

Если листья еще не опали с деревьев, то зима будет длинной и суровой.

Если на улице грязно и сыро, то морозы придут в конце января.

Что нельзя делать 14 ноября

Нельзя отказывать в помощи.

Нельзя унывать и жаловаться на судьбу.