Терехов: РФ использует Харьков как город для испытания нового оружия (видео)

Именно на Харьков россияне запускают любое новое оружие для того, чтобы проверять его эффективность, рассказал мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

«Нас обстреливают и КАБами, и ракетами С-300, и ракетами С-400, и «Искандерами», и всем, чем возможно. Сейчас новый вид оружия россияне действительно испытывают на Харькове, к сожалению. И теперь это – беспилотные летательные аппараты. Хочу сказать, что действительно наши военные тоже учатся, наши военные имеют определенный опыт для того, чтобы сбивать эти новые БЛПА. Сегодня этот процесс продолжается. Не могу сказать всего в эфире, но да, действительно, военные очень серьезно к этому относятся», – заявил Терехов.

Накануне он уже обсудил с военными, что необходимо для того, чтобы сбивать новые беспилотники «Молния-1», которые враг недавно начал запускать по Харькову. Результат этого разговора Терехов также оставил без комментариев – из соображений безопасности.

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«Сегодняшняя ночь прошла более-менее спокойно, но, как вы уже сказали, раздавались взрывы, это был пригород города Харькова и действительно, нужно быть очень и очень осторожными. Мы видим, по вчера, и позавчера, россияне изменили тип нападения на Харьков, тип обстрелов и сегодня БПЛА залетают в Харьков. И были вчера-позавчера и в жилые помещения, и по офисам попадания. И за вчера у нас четыре человека, которые получили ранения. Что касается жилищного фонда, куда попадали эти БПЛА, то восстанавливаем этот жилищный фонд», – уточнил мэр.

Напомним, недавно РФ начала бить по Харькову новыми дронами «Молния-1». Как объяснили в прокуратуре, они небольшие, простые в своей конструкции и дешевые в производстве. Новый БПЛА – нечто среднее между большим дроном и «Шахедом», а также может нести вооружение различного типа массой примерно 3-5 кг.