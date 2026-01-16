Нардепка порівняла російські удари по енергетиці України з Голодомором
Фото: скриншот
Те, що зараз відбувається на Київщині, в Дніпрі, Запоріжжі, Чернігові, Харкові, Сумах,- це справжня гуманітарна катастрофа, спровокована ворогом. Росіяни чинять геноцид проти українців. Вони будуть щасливі заморозити літніх людей, дітей, жінок в ці страшні морози, бо чудово усвідомлюють наслідки ударів по енергетиці та знищення критичної інфраструктури. Це нічим не відрізняється від геноцидних практик Кремля проти українців у 20-30 рр. минулого сторіччя. Задача всіх нас, українських дипломатів, політиків, діячів культури – донести західним партнерам, що це саме геноцид. І росіяни мають відповісти за нього, зараз, а не через десятиріччя.
Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: геноцид, енергетика, Ирина Геращенко, обстріли;
Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2026 в 15:16;