Нардеп сравнила российские удары по энергетике Украины с Голодомором

То, что сейчас происходит на Киевщине, в Днепре, Запорожье, Чернигове, Харькове, Сумах – это настоящая гуманитарная катастрофа, спровоцированная врагом. Россияне совершают геноцид против украинцев. Они будут счастливы заморозить пожилых людей, детей, женщин в эти страшные морозы, потому что прекрасно отдают себе отчет в последствиях ударов по энергетике и уничтожении критической инфраструктуры. Это ничем не отличается от геноцидных практик Кремля против украинцев в 1920-30 годах прошлого столетия. Задача всех нас, украинских дипломатов, политиков, деятелей культуры – донести западным партнерам, что это именно геноцид. И россияне должны ответить за него сейчас, а не через десятилетия.