Подпись Путина будет на протоколах допросов, а не мирном соглашении — Подоляк

Большинство ученых не сомневаются в том, что по любым критериям российскую войну по истреблению украинцев следует квалифицировать как геноцид. Есть намерение, открыто выраженное российскими чиновниками и пропагандистами: от заявленных планов по уничтожению украинского государства до призывов утопить украинских детей… Подпись Путина будет стоять на протоколах допросов, а не на мирном соглашении.