Подпись Путина будет на протоколах допросов, а не мирном соглашении — Подоляк
Большинство ученых не сомневаются в том, что по любым критериям российскую войну по истреблению украинцев следует квалифицировать как геноцид. Есть намерение, открыто выраженное российскими чиновниками и пропагандистами: от заявленных планов по уничтожению украинского государства до призывов утопить украинских детей… Подпись Путина будет стоять на протоколах допросов, а не на мирном соглашении.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: война, геноцид, мирные переговоры, Подоляк, Путин;
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- • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 11:46;
Корреспондент Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Большинство ученых не сомневаются в том, что по любым критериям российскую войну по истреблению украинцев следует квалифицировать как геноцид. Есть…".