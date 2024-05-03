Підпис Путіна буде на протоколах допитів, а не мирній угоді – Подоляк
Більшість вчених не сумніваються в тому, що за будь-якими критеріями російську війну щодо винищення українців слід кваліфікувати як геноцид. Є намір, що відкрито виражений російськими чиновниками та пропагандистами: від заявлених планів щодо знищення української держави до закликів утопити українських дітей… Підпис Путіна стоятиме на протоколах допитів, а не на мирній угоді.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, геноцид, мирные переговоры, Подоляк, путін;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 11:46;
Кореспондент Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Більшість вчених не сумніваються в тому, що за будь-якими критеріями російську війну щодо винищення українців слід кваліфікувати як геноцид. Є…".