Підпис Путіна буде на протоколах допитів, а не мирній угоді – Подоляк

Більшість вчених не сумніваються в тому, що за будь-якими критеріями російську війну щодо винищення українців слід кваліфікувати як геноцид. Є намір, що відкрито виражений російськими чиновниками та пропагандистами: від заявлених планів щодо знищення української держави до закликів утопити українських дітей… Підпис Путіна стоятиме на протоколах допитів, а не на мирній угоді.