В Международном суде в Гааге стартовали слушания иска Украины к рф о геноциде

В Международном суде ООН в Гааге начинаются слушания иска Украины к рф о геноциде, сообщила в телеграмме нардеп Ирина Геращенко.

«Раунд продлится почти две недели. Сегодня будет выступать россия, завтра – Украина, а в среду – 32 государства, которые присоединились к процессу», — рассказала Геращенко.

В поддержку Украины к процессу присоединились все страны ЕС, кроме Венгрии, Канада, Великобритания, Австралия и другие, сообщила Геращенко.