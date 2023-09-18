Live
  • Пн 18.09.2023
    • Харьков
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.96
    • 🟢

В Международном суде в Гааге стартовали слушания иска Украины к рф о геноциде

Мир 15:50   18.09.2023
Оксана Якушко
В Международном суде в Гааге стартовали слушания иска Украины к рф о геноциде ВВС

В Международном суде ООН в Гааге начинаются слушания иска Украины к рф о геноциде, сообщила в телеграмме нардеп Ирина Геращенко.

«Раунд продлится почти две недели. Сегодня будет выступать россия, завтра – Украина, а в среду – 32 государства, которые присоединились к процессу», — рассказала Геращенко.

В поддержку Украины к процессу присоединились все страны ЕС, кроме Венгрии, Канада, Великобритания, Австралия и другие, сообщила Геращенко.

Читайте также: Девочка с Харьковщины приехала в Гаагу, чтобы дать показания против россиян

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Цены в Харькове: в мэрии сообщили, почем яйца и крупы
Цены в Харькове: в мэрии сообщили, почем яйца и крупы
18.09.2023, 11:01
Маляр уволили из Минобороны — Гончаренко
Маляр уволили из Минобороны — Гончаренко
18.09.2023, 11:45
Бешеные коты напали на ребенка и мужчину: на Лозовщине объявили карантин
Бешеные коты напали на ребенка и мужчину: на Лозовщине объявили карантин
18.09.2023, 14:26
ВСУ сообщили, чем занят противник во время затишья на Купянском направлении
ВСУ сообщили, чем занят противник во время затишья на Купянском направлении
18.09.2023, 11:18
Враг бил по Харьковщине ночью: Синегубов сообщил подробности
Враг бил по Харьковщине ночью: Синегубов сообщил подробности
18.09.2023, 08:05
Харьковчанина, бросившего гранату в соседа, будут судить
Харьковчанина, бросившего гранату в соседа, будут судить
18.09.2023, 16:58

Новости по теме:

11:52
НАТО вступит в войну только, когда РФ перейдут границу — Гончаренко
11:44
Буданов сообщил, насколько враг укомплектован людьми и техникой под Купянском
11:18
ВСУ сообщили, чем занят противник во время затишья на Купянском направлении
10:06
Харьковские нацгвардейцы уничтожили вражеских минометчиков (видео)
08:20
Вражеская активность на Купянском направлении снизилась — Маляр

  • Категории: Мир, Общество, Украина; Теги: , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Международном суде в Гааге стартовали слушания иска Украины к рф о геноциде»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 15:50;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Международном суде ООН в Гааге начинаются слушания иска Украины к рф о геноциде, сообщила в телеграмме нардеп Ирина Геращенко.".