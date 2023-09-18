В Международном суде в Гааге стартовали слушания иска Украины к рф о геноциде
ВВС
В Международном суде ООН в Гааге начинаются слушания иска Украины к рф о геноциде, сообщила в телеграмме нардеп Ирина Геращенко.
«Раунд продлится почти две недели. Сегодня будет выступать россия, завтра – Украина, а в среду – 32 государства, которые присоединились к процессу», — рассказала Геращенко.
В поддержку Украины к процессу присоединились все страны ЕС, кроме Венгрии, Канада, Великобритания, Австралия и другие, сообщила Геращенко.
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- • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 15:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Международном суде ООН в Гааге начинаются слушания иска Украины к рф о геноциде, сообщила в телеграмме нардеп Ирина Геращенко.".