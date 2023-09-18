У Міжнародному суді в Гаазі почалися слухання позову України до рф про геноцид

У Міжнародному суді ООН у Гаазі розпочинаються слухання позову України до рф про геноцид, повідомила в телеграмі нардеп Ірина Геращенко.

«Раунд триватиме майже два тижні. Сьогодні виступатиме росія, завтра – Україна, а в середу – 32 держави, які долучились до процесу», – розповіла Геращенко.

На підтримку України до процесу доєдналися всі країни ЄС, окрім Угорщини, а також Канада, Велика Британія, Австралія та інші, повідомила Геращенко.