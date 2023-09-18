У Міжнародному суді в Гаазі почалися слухання позову України до рф про геноцид
У Міжнародному суді ООН у Гаазі розпочинаються слухання позову України до рф про геноцид, повідомила в телеграмі нардеп Ірина Геращенко.
«Раунд триватиме майже два тижні. Сьогодні виступатиме росія, завтра – Україна, а в середу – 32 держави, які долучились до процесу», – розповіла Геращенко.
На підтримку України до процесу доєдналися всі країни ЄС, окрім Угорщини, а також Канада, Велика Британія, Австралія та інші, повідомила Геращенко.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2023 в 15:50;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Міжнародному суді ООН у Гаазі розпочинаються слухання позову України до рф про геноцид, повідомила в телеграмі нардеп Ірина Геращенко.".