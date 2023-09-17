Дівчинка з Харківщини приїхала до Гааги, щоб дати свідчення про злочини росіян
Шестеро українських дітей прибули до Гааги, щоб розповісти про злочини оккупантів. У поверненні трьох із них брало участь Мінреінтеграції. Це Вероніка з Харківської області, Іван та Максим із Маріуполя.
Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
«Діти прибули з українськими високопосадовцями. Зокрема, з радницею – уповноваженою Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’єю Герасимчук та Уповноваженим ВРУ з прав людини Дмитром Лубінцем», – йдеться у повідомленні.
Візит дітей має привернути увагу світової спільноти до злочинів, скоєних рф проти українських дітей, і сприяти створенню міжнародної коаліції для їх повернення.
Українська делегація взяла участь у заході Stolen Voices. Він проводиться в межах затвердженого Президентом плану дій Bring Kids Back UA, який координує керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Цей візит є потужним нагадуванням про те, що жодний злочин проти дітей не залишиться без покарання, а Україна й надалі докладатиме зусиль для їхнього повернення.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2023 в 21:51;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шестеро українських дітей прибули до Гааги, щоб розповісти про злочини оккупантів. У поверненні трьох із них брало участь Мінреінтеграції. Це Вероніка з Харківської області, Іван та Максим із Маріуполя.".