Для прийомних родин з Харківщини зводять будинки за підтримки Олени Зеленської
Енергоефективні будинки для двох родин з Куп’янського району зводять завдяки соціальному проєкту підтримки великих прийомних родин Фундації Олени Зеленської, повідомили у ХОВА.
Проєкт охоплює 8 областей України, де будують 14 осель для дитячих будинків сімейного типу, які постраждали внаслідок агресії російських окупантів і втратили власне житло. Із них дві родин з Харківщини.
«Ці сім’ї з одного із найбільш постраждалих від дій окупантів Куп’янського району матимуть нове житло. Це будуть енергоефективні будинки більше 285,5 квадратних метрів площею з надійними укриттями у дворах. Там діти зможуть жити, навчатися та розвиватися оточені любов’ю і турботою. Щиро дякую Першій Леді та нашим міжнародним партнерам за регулярну допомогу дітям», – зазначив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
На Харківщині зареєстровано 4 277 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. З них більш як 4 100 влаштовані до сімейних форм виховання. Загалом в регіоні організували 134 дитячі будинки сімейного типу та 230 прийомних сімей.
Проєкт «Адреса дитинства» реалізується винятково коштом міжнародних донорів. На будівництво перших 14-ти домівок Фундації вдалось залучити 5,5 млн доларів США. Проєкт підтримали уряди Об’єднаних Арабських Еміратів та Естонії, а також австралійський фонд Minderoо Foundation.
Наразі розпочато будівництво у Харківській, Київській, Черкаській, Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Житомирській та Закарпатській областях.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2023 в 18:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергоефективні будинки для двох родин з Куп’янського району зводять завдяки соціальному проєкту підтримки великих прийомних родин Фундації Олени Зеленської, повідомили у ХОВА.".