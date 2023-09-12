Для 2 приемных семей из Харьковщины строят дома при поддержке Елены Зеленской

Энергоэффективные дома для двух семей из Купянского района возводят благодаря социальному проекту поддержки больших приемных семей Фонда Елены Зеленской, сообщили в ХОВА.

Проект охватывает 8 областей Украины, где строят 14 домов для детских домов семейного типа, пострадавших в результате агрессии российских оккупантов и потерявших собственное жилье. Из них две семьи из Харьковской области.

«Эти семьи из одного из наиболее пострадавших от действий оккупантов Купянского района будут иметь новое жилье. Это будут энергоэффективные дома более 285,5 квадратных метров, площадью с надежными укрытиями во дворах. Там дети смогут жить, учиться и развиваться, окруженные любовью и заботой. Большое спасибо Первой Леди и нашим международным партнерам за регулярную помощь детям», — отметил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В Харьковской области зарегистрировано 4 277 детей-сирот и детей лишенных родительской опеки. Из них более 4 100 устроены в семейные формы воспитания. Всего в регионе организовали 134 детских дома семейного типа и 230 приемных семей.

Проект «Адрес детства» реализуется на средства международных доноров. На строительство первых 14-ти домов Фонда удалось привлечь 5,5 млн долларов США. Проект поддержали правительства Объединенных Арабских Эмиратов и Эстонии, а также австралийский фонд Mindero Foundation.

В настоящее время начато строительство в Харьковской, Киевской, Черкасской, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской и Закарпатской областях.

Читайте также: 17 многоквартирных домов хотят отстроить в городе под Харьковом до зимы