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17 многоквартирных домов хотят отстроить в городе под Харьковом до зимы

Общество 18:36   07.09.2023
Оксана Якушко
17 многоквартирных домов хотят отстроить в городе под Харьковом до зимы

В городе Дергачи Харьковского района сейчас восстанавливают дома и медучреждения, сообщили в ХОВА.

Жилищная инфраструктура населенного пункта оказалась под обстрелами с первых дней полномасштабного вторжения рф, отметил заместитель начальника Харьковской ОВА Михаил Харнам.

«К зимнему периоду должны закончить ремонт во всех домах, которые сейчас в работе. Кроме того, в Дергачах в Центре первичной медико-санитарной помощи построят полностью новое здание. Комплексно восстанавливаем населенные пункты после вражеских обстрелов», – рассказал Михаил Харнам.

«На сегодня в Дергачах на улице 23 августа отстраивают 9 многоквартирных домов, которые готовы уже примерно на 35%. Еще 8 домов восстанавливаем на улице Центральной, их готовность – 35-80%. Должны создать комфортные условия, чтобы люди возвращались домой. Ведь без учета Харькова в Харьковском районе до полномасштабного вторжения было примерно 300 тысяч жителей. Сейчас – почти 220 тысяч, но в район переехали многие переселенцы из других более пострадавших громад», – сказал первый заместитель начальника Харьковской РВА Владимир Усов.

В домах на улице 23 августа уже проводят утепление фасадов, ремонт кровель и чинят инженерные коммуникации.

«На первом доме, где мы работаем, из-за прилетов была повреждена кровля и стена, взрывной волной выбило окна и двери. Пока демонтируем старую кровлю, делаем пароизоляцию для крыши и готовим под рубероид мягкую кровлю», – добавил представитель подрядной организации Сергей Добромиров.

В другом доме выполняются работы по замене внешней канализации.

«В дом было 2 попадания, одно – в фасад, второе – в кровлю. Перегородки не были повреждены, но фронтон постройки пострадал. В конце недели планируем менять окна и двери. Позже проведем благоустройство территории, в частности, сделаем асфальтовые дорожки и прочее», – прокомментировал прораб Роман Гангала.

Восстановление происходит за средства фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии и софинансирования местного бюджета.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 сентября 2023 в 18:36;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Дергачи Харьковского района сейчас восстанавливают дома и медучреждения, сообщили в ХОВА.".