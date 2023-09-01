Уличное освещение и светофоры начали включать в городе под Харьковом
С 1 сентября начинается тестовое включение уличного освещения и светофоров в Дергачах.
Об этом сообщил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко. По его словам, включение не произойдет одновременно на всех улицах города.
«Сначала энергетики будут поэтапно восстанавливать освещение на дорожных участках с наибольшим трафиком. Некоторое время на смежных улицах может быть ситуация, когда одна линия уже заживлена, а на другой продолжаются работы», – предупредил Задоренко.
В результате взрывных волн от вражеских прилетов электроника всех светофоров города вышла из строя, поэтому Дергачевский городской совет заменит их новыми.
Новые светофорные объекты обладают усовершенствованной системой электроники с элементами звукового оповещения.
«Тестирование первых 4 светофоров начнется на участках возле Дергачевского лицея №1, Дергачевского лицея №3, на перекрестке улиц Сумской шлях и Потемкина, возле ТЦ «Сетко» («Чудо Маркет»)», – рассказал Задоренко.
Читайте также: Наземное укрытие за почти 3 млн грн хотят построить в Дергачах под Харьковом
Новости по теме:
Вы читали новость: «Уличное освещение и светофоры начали включать в городе под Харьковом»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 сентября 2023 в 20:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 1 сентября начинается тестовое включение уличного освещения и светофоров в Дергачах. ".