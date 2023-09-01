Уличное освещение и светофоры начали включать в городе под Харьковом

С 1 сентября начинается тестовое включение уличного освещения и светофоров в Дергачах.

Об этом сообщил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко. По его словам, включение не произойдет одновременно на всех улицах города.

«Сначала энергетики будут поэтапно восстанавливать освещение на дорожных участках с наибольшим трафиком. Некоторое время на смежных улицах может быть ситуация, когда одна линия уже заживлена, а на другой продолжаются работы», – предупредил Задоренко.

В результате взрывных волн от вражеских прилетов электроника всех светофоров города вышла из строя, поэтому Дергачевский городской совет заменит их новыми.

Новые светофорные объекты обладают усовершенствованной системой электроники с элементами звукового оповещения.

«Тестирование первых 4 светофоров начнется на участках возле Дергачевского лицея №1, Дергачевского лицея №3, на перекрестке улиц Сумской шлях и Потемкина, возле ТЦ «Сетко» («Чудо Маркет»)», – рассказал Задоренко.

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