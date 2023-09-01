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Вуличне освітлення і світлофори почали вмикати в місті під Харковом

Суспільство 20:30   01.09.2023
Оксана Якушко
Вуличне освітлення і світлофори почали вмикати в місті під Харковом

З 1 вересня розпочинається тестування вуличного освітлення і світлофорів у Дергачах. 

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. За його словами, увімкнення не відбудеться одночасно на всіх вулицях міста.

«Спочатку енергетики поетапно відновлюватимуть освітлення на дорожніх ділянках з найбільшим трафіком. Деякий час на суміжних вулицях може бути ситуація, коли одна лінія вже заживлена, а на іншій тривають роботи», – попередив Задоренко.

Внаслідок вибухових хвиль від ворожих прильотів електроніка усіх світлофорів міста вийшла з ладу, тому їх замінюють на нові.

Нові світлофорні об’єкти мають удосконалену систему електроніки з елементами звукового сповіщення.

«Тестування перших 4 світлофорів розпочнеться на ділянках біля Дергачівського ліцею №1, Дергачівського ліцею №3, на перехресті вулиць Сумський шлях та Потьомкіна, біля ТЦ «Сетко» («Чудо Маркет»)», – розповів Задоренко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2023 в 20:30;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 1 вересня розпочинається тестування вуличного освітлення і світлофорів у Дергачах. ".