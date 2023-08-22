Наземне укриття за майже 3 млн грн хочуть побудувати в Дергачах під Харковом

Дергачівська міськрада оголосила тендер на встановлення споруди цивільного захисту для тимчасового перебування людей “Захист” на загальну суму 2,7 мільйона гривень. Аукціон має відбутися 29 серпня, а звести укриття хочуть до 15 жовтня на вулиці Сумський Шлях, 106.

Про це пише ГО “Харківський антикорупційний центр” із посиланням на систему публічних закупівель “ProZorro”.

Як повідомляють активісти, запланований зовнішній габаритний розмір укриття – не менше 16 х 4 метри, а внутрішня площа – від 30 квадратних метрів. Споруда має бути розрахована на безперервне перебування людей протягом 48 годин, мати 50 місць для сидіння (0,6 м2 на особу), бути забезпечена електроживленням, штучним та аварійним освітленням, вентиляцією.

В укритті також має бути Wi-Fi роутер та камери відеоспостереження, спліт-системи з функціями обігріву, охолодження, очищення та осушення повітря. Також мають бути біотуалет та ємності з водою.

“Споруда має бути спроєктована таким чином, щоб за необхідності захистити людей від ураження вибуховою хвилею та осколками. Укриття повинне витримати надмірний тиск повітряної ударної хвилі близько 30 кПа. Конструкція повинна передбачати захист від звичайних снарядів та осколків масою до 46 кг, що мають підлітну швидкість не більше 200 м/с, і снарядів та осколків масою до 20 кг, які мають підлітну швидкість не більше 400 м/с”, – додають антикорупціонери.

Нагадаємо, у Харкові встановили 14 споруд “Захист”, за основу взяли досвід Ізраїлю. Такі “безпечні зупинки” на 30 місць (з них 12 сидячих) коштували по 783 тисячі гривень.