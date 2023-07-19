Кошкіна і Терехов привітали Кличка з днем народження біля зупинки-укриття

Шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна опублікувала у своєму телеграмі фото з мером Харкова Ігорем Тереховим біля зупинки-укриття на Північній Салтівці та привітала міського голову Києва Віталія Кличка з днем ​​народження – у продовження інтерв’ю, яке вона раніше взяла в очільника столиці.

“Сьогодні Віталій Кличко святкує свій день народження. І ми з Ігорем Олександровичем Тереховим щиро вітаємо його з уродинами і передаємо вітання з Північної Салтівки. Стоїмо біля зупинки-укриття. ДБНи на таке має видавати Кабмін. Він не видає. І в Києві таких укриттів немає. А в Харкові є. І в Херсоні. І в багатьох інших містах. Такі от справи”, – підписала світлину Кошкіна.

14 липня на порталі LB.ua вийшло інтерв’ю Кошкіної із мером Києва. Відповідаючи на питання журналістки, чому у Києві немає укриттів на зупинках громадського транспорту, Кличко заявив, що державні будівельні норми для таких споруд не визначені, і він сам не бажає ризикувати життям людей.

“Соню, просто поставити для того, щоб галочку зробити, чи поставити для того, щоб людей захистити? Ми працюємо для того, щоб ті укриття, які на сьогодні є в Києві, привести до нормального стану. А потім вже можемо говорити. Ми готові закупити ці укриття, 200–300 штук, виділили на це гроші, але чекаємо на чіткі роз’яснення і норми, чи ці укриття ми можемо ставити, будуть вони захищати людей чи ні?” – сказав Кличко.

Нагадаємо, 17 червня Терехов повідомляв, що в Харкові встановили 14 «безпечних зупинок», і потреби у більшій кількості зараз немає.