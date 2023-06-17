Зараз потреби більше немає – Терехов про «безпечні зупинки» у Харкові

У Харкові встановили 14 «безпечних зупинок», потреби у встановленні більшої кількості зараз немає.

«Ми встановили зараз 14 «безпечних зупинок», які зроблені по усім нормам, щоб рятувати життя людей. Зараз такої потреби більш немає, бо ці 14 безпечних зупинок, вони відповідають тим умовам, тому навантаженню на транспортні потоки, які зараз у місті Харкові», – повідомив в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.