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Зараз потреби більше немає – Терехов про «безпечні зупинки» у Харкові

Суспільство 14:30   17.06.2023
Вікторія Яковенко
Зараз потреби більше немає – Терехов про «безпечні зупинки» у Харкові

У Харкові встановили 14 «безпечних зупинок», потреби у встановленні більшої кількості зараз немає.

«Ми встановили зараз 14 «безпечних зупинок», які зроблені по усім нормам, щоб рятувати життя людей. Зараз такої потреби більш немає, бо ці 14 безпечних зупинок, вони відповідають тим умовам, тому навантаженню на транспортні потоки, які зараз у місті Харкові», – повідомив в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2023 в 14:30;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові встановили 14 «безпечних зупинок», потреби у встановленні більшої кількості зараз немає.".