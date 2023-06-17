Терехов пояснив, коли у школах Харкова можуть розпочати комбіноване навчання
У школах Харкова з 1 вересня хочуть розпочати комбіновану систему навчання, однак це запровадять лише тоді, коли дозволить військова обстановка у місті.
Про це в етері нацмарафону повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Ми хочемо з 1 вересня розпочати так зване комбіноване навчання. Звісно, це буде при умові, коли дозволить нам військова обстановка. Звісно, при умові коли батьки відпустять своїх дітей», – уточнив Терехов.
Він також зазначив, що зараз приділяють велику увагу облаштуванням укриттів в навчальних закладах.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2023 в 14:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У школах Харкова з 1 вересня хочуть розпочати комбіновану систему навчання, однак це запровадять лише тоді, коли дозволить військова обстановка у місті.".