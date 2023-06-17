Терехов объяснил, когда в школах Харькова начнут комбинированное обучение
В школах Харькова с 1 сентября хотят начать комбинированную систему обучения, однако это будет введено только тогда, когда позволит военная обстановка в городе.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«Мы хотим с 1 сентября начать так называемую комбинированную учебу. Конечно, это будет при условии, что позволит нам военная обстановка. Конечно, при условии, что родители отпустят своих детей», — уточнил Терехов.
Он также отметил, что сейчас уделяют большое внимание обустройству укрытий в учебных заведениях.
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2023 в 14:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В школах Харькова с 1 сентября хотят начать комбинированную систему обучения, однако это будет введено только тогда, когда позволит военная обстановка в городе.".