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Терехов объяснил, когда в школах Харькова начнут комбинированное обучение

Общество 14:08   17.06.2023
Виктория Яковенко
Терехов объяснил, когда в школах Харькова начнут комбинированное обучение

В школах Харькова с 1 сентября хотят начать комбинированную систему обучения, однако это будет введено только тогда, когда позволит военная обстановка в городе.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Мы хотим с 1 сентября начать так называемую комбинированную учебу. Конечно, это будет при условии, что позволит нам военная обстановка. Конечно, при условии, что родители отпустят своих детей», — уточнил Терехов.

Он также отметил, что сейчас уделяют большое внимание обустройству укрытий в учебных заведениях.

Читайте также: В Харькове выделили дополнительные 47 млн грн на ремонты укрытий в школах

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 июня 2023 в 14:08;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В школах Харькова с 1 сентября хотят начать комбинированную систему обучения, однако это будет введено только тогда, когда позволит военная обстановка в городе.".